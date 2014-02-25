Barcellona Mobile World Congress 2014: Mark Zuckerberg: ‘Vogliamo connettere il mondo’

di Alessandro Sica -Atteso come una rockstar Mark Zuckerberg ospite d’eccezione al Mobile World Congress la più grande fiera mondiale dedicata alla tecnologia mobile , tiene il keynote più importante della giornata parlando per 45 minuti, senza mai entrare però nel merito di progetti specifici nell’immediato futuro. Sulla recente acquisizione di WhatsApp da 19 miliardi di dollari, ha semplicemente detto che ‘probabilmente vale di più’. Oggi è difficile capirlo perché fa molti meno ricavi rispetto a questa cifra, ma è una delle poche aziende in grado di raggiungere un miliardo di utenti. Nell’incontro ha più volte ribadito : ‘vogliamo connettere il mondo’ . Quando abbiamo raggiunto il primo miliardo di utenti ci siamo chiesti, cosa vogliamo fare ora? La risposta è stata: ‘portare internet ai due terzi del pianeta che oggi non ne ha accesso’. Il risultato è Internet.org, l’organizzazione voluta dallo stesso fondatore di Facebook per garantire ovunque l’accesso gratuito alle funzioni di base della Rete ,che vede la collaborazione, tra gli altri, di Ericsson, Nokia, Samsung.’

La nostra missione è portare internet a queste popolazioni, non la tecnologia in sé, ma quello che ne consegue ‘ovvero più informazione, accesso ad applicazioni e il sapere ; citando uno studio di Deloitte secondo cui con l’arrivo di internet la produttività di queste aree geografiche aumenterebbe del 25%, contribuendo al Pil con 2.200 miliardi di dollari pari a un incremento del 72%, generando oltre 140 milioni di posti di lavoro e sollevando 160 milioni di persone dalla povertà. Il milionario 29enne rigorosamente in sneakers e maglia grigia al termine della conferenza stampa ha lasciato il palco con il sorriso rassicurando tutti i presenti ,si fa per dire , con parole alle quali noi facciamo sinceramente fatica a credere ‘dopo la spesa folle fatta per acquistare WhatsApp, ho intenzione di starmene fermo per un po’!!.