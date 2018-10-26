Era nell’aria ed oggi è arrivata la comunicazione ufficiale. Ecco il testo diramato dalla società lametina, susseguente a quello del 22 di ottobre che trovate a seguire:

“La Società V. Basketball Lamezia in data odierna ha ufficialmente comunicato alla Federazione Italiana Pallacanestro la rinuncia a proseguire il campionato di Serie B 2018/2019 . I motivi, comunque arcinoti a tutti, saranno affrontati in una conferenza stampa prevista per venerdì alle ore 19 presso l’Ipub di Via Loriedo a Lamezia”.

Questo quello del 22 ottobre:

“Il Basketball Lamezia comunica che nella giornata odierna ha comunicato alla Federazione Italiana Pallacanestro di rinunciare alla partita in programma il 25-10-2018 Amatori Pescara – Basketball Lamezia .

Alla luce della situazione ormai di evidente ostracismo delle Istituzioni Comunali che ci ha messo nelle condizioni di non avere neanche un campo per poterci allenare non ci resta che valutare seriamente la prosecuzione del Campionato Nazionale di Serie B .

Lanciamo un ultimo accorato appello alle Istituzioni , affinché consenta a Noi, e a tutte le altre eccellenze sportive lametine, di avere la possibilità di competere ad armi pari con gli avversari.

Riaprite il PalaSparti, fateci giocare a casa e, ancora più semplicemente, fateci allenare a casa nostra e non sbatteteci fuori da tutto, a Noi e a tutti i nostri ragazzi”.