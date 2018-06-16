Non ci sarà soltanto la Viola Reggio Calabria Under 14 alle finali di categoria.

Il grande risultato dei nero-arancio campioni di Calabria verrà affiancato da una lieta notizia che va ad impreziosire il cammino degli arbitri calabresi per la stagione 2017-18.

Claudio Ortenzio da Pizzo Calabro è stato convocato per arbitrare le finali nazionali che si disputeranno a Cagliari a partire dal 24 giugno 2018 al 1 luglio 2018.

Un traguardo entusiasmante ed incoraggiante per un giovanissimo arbitro che ha esordito nel campionato regionale di Serie D in compagnia del Presidente regionale Cia Giovanni Santucci all’interno della sfida tra Enjoy Lamezia e Nuovo Basket Soccorso.

Ortenzio ha diretto circa 150 partite tra campionati giovanili e basket senior nella sua stagione che si concluderà con questa grande soddisfazione e banco di prova nazionale.

La convocazione di Ortenzio si va ad affiancare alle esperienze nei campionati giovanili di Francesco Praticò da Reggio Calabria, arbitro nazionale di Serie B che ha diretto le sfide delle finali nazionali giovani Under 18 in rosa e di Matteo Migliaccio da Catanzaro, direttore di gara nel campionato nazionale Under 15.

Foto di: Filippo Latella