Basket – Finali nazionali under 14, ad arbitrare sarà Claudio Ortenzio
Dopo i nero-arancio campioni di Calabria, un'altra buona notizia: Ortenzio, da Pizzo Calabro, arbitrerà le finali nazionali di Cagliari dal 24 giugno
16 Giugno 2018 - 17:30 | di Eva Curatola
Non ci sarà soltanto la Viola Reggio Calabria Under 14 alle finali di categoria.
Il grande risultato dei nero-arancio campioni di Calabria verrà affiancato da una lieta notizia che va ad impreziosire il cammino degli arbitri calabresi per la stagione 2017-18.
Claudio Ortenzio da Pizzo Calabro è stato convocato per arbitrare le finali nazionali che si disputeranno a Cagliari a partire dal 24 giugno 2018 al 1 luglio 2018.
Un traguardo entusiasmante ed incoraggiante per un giovanissimo arbitro che ha esordito nel campionato regionale di Serie D in compagnia del Presidente regionale Cia Giovanni Santucci all’interno della sfida tra Enjoy Lamezia e Nuovo Basket Soccorso.
Ortenzio ha diretto circa 150 partite tra campionati giovanili e basket senior nella sua stagione che si concluderà con questa grande soddisfazione e banco di prova nazionale.
La convocazione di Ortenzio si va ad affiancare alle esperienze nei campionati giovanili di Francesco Praticò da Reggio Calabria, arbitro nazionale di Serie B che ha diretto le sfide delle finali nazionali giovani Under 18 in rosa e di Matteo Migliaccio da Catanzaro, direttore di gara nel campionato nazionale Under 15.
Foto di: Filippo Latella
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