Basket, inizia il progetto ‘Giovani Calabria’
Il progetto tecnico e formativo Giovani Calabria per i nati nel 2005 inizia da Lamezia Terme con un raduno alla palestra Savutano, domenica 22 ottobre 2017
16 Ottobre 2017 - 19:21 | di Vincenzo Comi
Inizia il Progetto Giovani Calabria.
L’ambizioso e rivoluzionario progetto tecnico e formativo legato al basket giovanile, riservato ad atleti nati nel 2005 inizia da Lamezia Terme.
Il Referente Tecnico Territoriale Simona Pronestì, ha programmato un raduno che interesserà le seguenti società: New Team Crotone, Scuola Basket Crotone, Jonica Basket, Basketball Lamezia, Nuovo Basket Soverato,Mater Domini, Basket Joy, Us Catanzaro Centro Basket, Polisportiva San Miichele, Enjoy Basketball Lamezia, Joy Lamezia e Virtus Catanzaro.
Appuntamento per domenica 22 ottobre 2017 presso la Palestra Savutano di Lamezia Terme in compagnia dei Coach Umberto Di Martino, Antonio Giglio e Fausto Scerbo, del preparatore Valerio Tolomeo e del dirigente del Comitato Fip Danilo CIrelli.
Le società sopra citate potranno segnalare gli atleti da far partecipare al primo step del nuovo progetto.
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