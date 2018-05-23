Dopo alcuni turni negativi nel campionato CSI Free di Basket, i gialloneri ritornano alla vittoria contro un ostica “La Si può Fare”, un successo convincente ottenuto sul campo del Palacolor di Pellaro. Un match nel quale si sono ritrovate di fronte le finaliste delle ultime due stagioni con un sempre verde Santucci dall’altra parte del parquet. La partita è stata caratterizzata da un caldo afoso che ha messo a dura prova la resistenza degli atleti.

Il match si è comunque sviluppato in modo tranquillo e senza momenti di vera tensione agonistica. I gialloneri hanno giocato una bella partita, tecnica e con un atteggiamento diverso dalle altre volte. La Stingers ha saputo amministrare il risultato senza mai soffrire e dominando il campo soprattutto in difesa. Da registrare tra i gialloneri una notevole imprecisione nei tiri ma nel complesso è stata sicuramente una buona prestazione. La partita si è chiusa con un 51 a 48 per la Stingers, vittoria meritata che ha certamente restituito ai gialloneri gioia e consapevolezza dei propri mezzi.