Viola Reggio Calabria informa che nella giornata di ieri, dopo circa due settimane di lavoro e confronti, la Società ha deciso di affidare agli atleti Matteo Fallucca e Allen Agbogan i gradi di Capitano e Vice Capitano della Viola.

Il Capitano Matteo Fallucca: <<Fiero e onorato di ricoprire questo importante ruolo in una società storica come la Viola. Sono pronto ad assumermi le responsabilità associate al compito e, a nome dell’intero gruppo, garantisco il 101% dell’impegno quotidiano per la maglia come stiamo già facendo dal 22 agosto. Confidiamo nel supporto da parte di tutte le componenti del Mondo Viola, a partire dai tifosi organizzati e non, perché ne avremo bisogno in questa stagione lunga, impegnativa e stimolante>>.

L’AD Coppolino: <<La scelta è stata valutata lungo due settimane. Ho ritenuto opportuno sentire tutti i singoli membri delle aree istituzionale, tecnica e medica per una condivisione che per me è modello gestionale imprescindibile. La responsabilità della scelta è però esclusivamente mia. Ringrazio Matteo ed Allen per avere accettato, come ringrazio anche altri uomini, prima che atleti, come Tommaso Carnovali, Filippo Alessandri, Alessandro Paesano, Mattia Mastroianni, Yande Fall, Donato Vitale e Vittorio Nobile. Li ringrazio, con in capo Tommy che è figura centrale con gli altri del nostro progetto pluriennale, per il certo supporto che daranno a Matteo ed Allen nell’esplicazione del loro delicato ruolo di rappresentanza>>.

La Viola è di chi la ama