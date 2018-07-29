Il Basketball Lamezia comunica di aver trovato l’accordo per il rinnovo con il play Stefano Marisi. Seconda stagione in maglia gialloblu per il forlivese, play di 190 cm, classe ’83, reduce dalla stupenda cavalcata dei gialloblu con la promozione in Serie B. Playmaker vecchia scuola, intelligenza cestistica e doti tecniche di categoria superiore, unite a qualità morali eccezionali, sono il perfetto biglietto da visita per un giocatore di fondamentale importanza nello scacchiere gialloblu. Carriera lunghissima iniziata con le V nere della Virtus Bologna, passata praticamente per tutto lo stivale tra la vecchia B1, la DNA e la DNB con maglie importanti come quelle di Trieste, Trapani, Sant’Arcangelo e Capo d’Orlando con cui ha vinto la Coppa Italia della lega 2 e ha raggiunto la prima storica promozione in Serie A dei siciliani. Abbiamo raccolto le prime sensazioni di Stefano dopo la riconferma:

“Sono davvero felice per la riconferma. Dopo un’annata così dura ma allo stesso tempo gratificante, sentire la fiducia di tutti mi ha spinto facilmente a fare questa scelta. Voglio ripagare tutta Lamezia come ho sempre fatto, dando tutto me stesso anche oltre agli ostacoli”

“Lavorare per la sua riconferma è stato il primo passo che ci siamo imposti – commenta il presidente Carmelo Pisani- Un passo che andasse al di là delle sue innegabili doti tecniche, un passo nella direzione di far restare con noi non solo un grande giocatore, ma un grande uomo e una grande persona che in qualche modo potesse rispecchiare l’immagine della nostra società. Quindi felicissimo di riabbracciare Stefano insieme alla sua adorata Cristina per un’altra stagione, e poi chissà…. “

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