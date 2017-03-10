Basket – Lamezia, Costa: ‘I tifosi il nostro sesto uomo’

Alla vigilia del match al PalaSparti, il giocatore parla di avversari, mercato e preparazione ai playoff e chiama a raccolta i tifosi

Domenica nel rinnovato PalaSparti andrà in scena un ricco antipasto Playoff tra Basketball Lamezia e Bim Bum Rende. Le due formazioni si presenteranno ai playoff rispettivamente da testa di serie e da terza forza del campionato. Le due compagini nel match del 12 testeranno gli assetti dei team rivoluzionati dal mercato. Lamezia rispetto alla sfida vinta ad inizio dicembre sul campo del Rende avrà in più Antonicelli, Costa, di Gennaro (assente per infortunio) e Stanionis, mentre dovrà fare a meno dell’americano Longoria rientrano negli states.

Le novità di mercato di Rende

Rende punterà tutto sul nuovo asse play-pivot, fuori la coppia americana Dison e Ward, i silani li hanno rimpiazzati con Mirando e Skurdauskas, lungo lituano di 2.10m. A questi Rende nella sessione di mercato ha aggiunto le prestazioni di Cristian Venuto e quelle di Ubaldo Cilento, al rientro dopo un lungo infortunio. Abbiamo sentito Riccardo Costa riguardo al match di domenica e ai playoff ormai alle porte.

Domenica antipasto di playoff, che sfida ti aspetti?

Una sfida tosta, maschia. Dobbiamo essere intensi e concentrati. Da ora in avanti ci saranno tutte sfide difficili, tocca a noi approcciarle nel modo giusto, essere determinati e lottare su ogni pallone. Abbiamo vinto la stagione regolare ma i risultati ora vengono azzerati e dobbiamo conquistare ogni punto come se la stagione iniziasse adesso.

Come è cambiata Rende nel corso della stagione?

Secondo me ha perso lo spirito di inizio stagione. Una squadra costruita sulla coppia di americani, Dison sicuramente di maggior talento soprattutto ad inizio stagione ha fatto cose notevoli, mentre Ward più discontinuo ma comunque con una fisicità di alto livello. Ora Mirando garantisce maggiore circolazione della palla e meno azioni individuali, il nuovo lungo sinceramente non lo conosco ma vista la mole mi aspetto un grande impatto sul campionato.

Come si sta preparando Lamezia ai playoff?

Ci stiamo preparando nel migliore dei modi. Più il tempo passa più il gruppo si sta unendo e fortificando. Adesso dobbiamo intensificare concentrazione e allenamenti e farci trovare pronti ad ogni sfida. Il coach ci sta dando tutte le armi per essere pronti ad ogni sfida e solo con il lavoro quotidiano che si raggiungono i risultati. Domenica mi aspetto di sentire il calore dei nostri supporters meravigliosi che già nella sfida contro la Vis sono stati il nostro sesto uomo! Appuntamento ore 19.00, non mancate.