Basketball Lamezia è lieta di comunicare che due giovani del settore giovanile giallo blu faranno parte della prima squadra per la stagione 2018/19. Stiamo parlando di Federico Meliadò (guardia classe 2000) e Alessandro Saladino (Pivot classe 2000). Nel corso della stagione coach Damiano Ragusa darà spazio ad altri ragazzi delle giovanili per gli allenamenti della prima squadra, premiando gli atleti più meritevoli provenienti dalla cantera lametina.

Saladino: “E’ motivo d’orgoglio poter far parte del roster della prima squadra. Non vedo l’ora di potermi allenare con i nuovi giocatori e spero di apprendere il più possibile.”

Meliadò: “Emozionato all’idea di allenarmi con giocatori così forti. Sono felice di poter far parte di questa squadra e orgoglioso dopo tanti anni con questa maglia di aver conquistato la serie B. Non vedo l’ora di iniziare”