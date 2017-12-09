Il Basketball Lamezia scenderà in campo questa sera nell’anticipo della seconda giornata di ritorno del campionato di serie C silver. Avversario di turno sarà la Nuova Jolly di coach Sant’Ambrogio. La gara di andata finì con un perentorio 106-34 per i giallo blu che puntano ad allungare la striscia consecutiva di vittorie a 4.

La formazione di coach Pellicanò, alle prese con la grana infortuni, tanti gli uomini fermi ai box, vorrà comunque continuare sulla scia del match infrasettimanale giocato contro Villa S.Giovanni.

Miglioramenti importanti mostrati dal quintetto di coach Pellicanò che sta traendo la propria forza dalla difficoltà. Appuntamento per gli appassionati per la palla a due alle ore 19.00 nel teatro del PalaSparti. La partita sarà diretta dalla coppia di fischietti composta da Francesco Micino e Matteo Milito.

PROGRAMMA GIORNATA:

NUOVO BASKET SOVERATO – SCUOLA BK VIOLA

BASKETBALL LAMEZIA – NUOVA JOLLY

VIS REGGIO CALABRIA – VILLA S.GIOVANNI

BIM BUM RENDE – VIRTUS CATANZARO