Basket – Lamezia ospita la Viola nell’anticipo della 17a giornata

Cambia l’appuntamento in casa targato Basketball Lamezia. Infatti l’incontro valevole per l’ottava giornata di ritorno del campionato di Serie C silver si svolgerà Sabato 27 gennaio alle ore 19.30. Avversaria sarà la Viola guidata da Pasquale Iracà, ex coach del Lamezia che è tornato a casa per ricostruire il settore giovanile nero arancio. Sfida delicata quella di domani che vede i giallo blu lametini nettamente favoriti ma non per questo già vincitori.

Tensione al massimo per coach Ortenzi che in settimana ha dovuto fare i conti con qualche defezione, ma che ha già caricato i suoi al massimo per poter consolidare la vetta del campionato. La Viola, formata per lo più da under 18 è una squadra fresca e con ottime individualità come Pavle Jovicevic e Rocco Marino, che vorranno sicuramente ben figurare al cospetto della capolista. Lamezia vuole continuare la marcia e magari sfruttare le ultime due giornata per guadagnare vantaggio visto che le altre 4 squadre già sicure della poule promozione si affronteranno tra di loro. Il big match di giornata si giocherà al PalaLumaka tra la terza e la quarta del campionato, cioè Val Gallico e Vis. Appuntmento Sabato ore 19.30 Palazzetto dello Sporti “Alfio Sparti”.