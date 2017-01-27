City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Basket – Lamezia ospita la Viola nell’anticipo della 17a giornata

Sfida delicata per i giallo blu di coach Ortenzi contro la Viola di Pasquale Iracà, ex tecnico lametino: in palio il consolidamento della vetta

27 Gennaio 2017 - 19:20 | di Pasquale Romano

La palla a due al PalaSparti di Lamezia in Basketball Lamezia-Vis Reggio Calabria

??????????????

Cambia l’appuntamento in casa targato Basketball Lamezia. Infatti l’incontro valevole per l’ottava giornata di ritorno del campionato di Serie C silver si svolgerà Sabato 27 gennaio alle ore 19.30. Avversaria sarà la Viola guidata da Pasquale Iracà, ex coach del Lamezia che è tornato a casa per ricostruire il settore giovanile nero arancio. Sfida delicata quella di domani che vede i giallo blu lametini nettamente favoriti ma non per questo già vincitori.

Tensione al massimo per coach Ortenzi che in settimana ha dovuto fare i conti con qualche defezione, ma che ha già caricato i suoi al massimo per poter consolidare la vetta del campionato. La Viola, formata per lo più da under 18 è una squadra fresca e con ottime individualità come Pavle Jovicevic e Rocco Marino, che vorranno sicuramente ben figurare al cospetto della capolista. Lamezia vuole continuare la marcia e magari sfruttare le ultime due giornata per guadagnare vantaggio visto che le altre 4 squadre già sicure della poule promozione si affronteranno tra di loro. Il big match di giornata si giocherà al PalaLumaka tra la terza e la quarta del campionato, cioè Val Gallico e Vis. Appuntmento Sabato ore 19.30 Palazzetto dello Sporti “Alfio Sparti”.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Pallacanestro ViolaLamezia TermeReggio Calabria Basket
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?