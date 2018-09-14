La V.BASKETBALL LAMEZIA S.S.D. a R.L informa tifosi e media circa l’avvio della campagna abbonamenti, valevole per la stagione sportiva 2018-19 di Serie B Old Wild West. Le tipologie di abbonamento si divideranno in due maxi gruppi contraddistinti con il nome di YELLOW e BLU, con la frase NEVERBACKDOWN in primo piano, hashtag ufficiale della stagione gialloblu.

L’abbonamento YELLOW sottoscrivibile da tutti avrà un costo di € 60 per 14 partite in casa, quello BLU invece è dedicato ai tesserati basketball Lamezia e avrà un costo di € 50 sempre per 14 partite. Inoltre il Basketball Lamezia, ha pensato ad una serie di promo legate alle famiglie. Il biglietto intero per ogni singola gara avrà un costo di € 5, il ridotto (da 13 a 17 anni e over 65) costerà € 3 , mentre gli under 13 entreranno gratis.

Il Basketball Lamezia si riserva una giornata interamente dedicata, denominata GIORNATA GIALLOBLU, in cui non varrà alcun tipo di tagliando. Info e modalità verranno elencate la prossima settimana con un’apposita presentazione nel cuore della città lametina.