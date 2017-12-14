Il basket nelle scuole: il primo step a Castrolibero
A Castrolibero 48 insegnanti si formano sul minibasket con la Fip: il tour del progetto proseguirà a Reggio Calabria e Pizzo Calabro
14 Dicembre 2017 - 14:57 | di Eva Curatola
Il basket è ufficialmente entrato nella Scuola.
Vi raccontiamo del primo momento di formazione-informazione sul progetto “Una Regione in movimento…alimentiAmo il benessere” svolto in sinergia fra Ufficio EMFS dell’USR Calabria e Comitato Regionale FIP.
Quarantotto insegnanti della provincia di Cosenza si sono ritrovati presso il Liceo Sportivo “Valentini” di Castrolibero sotto la guida del Professor Tonino De Giorgio, membro dello staff nazionale del settore Minibasket & Scuola della Fip.
Il tour proseguirà con i resoconti in arrivo dalla provincia di Reggio Calabria presso la Scuola Collodi di Reggio Calabria e nella provincia di Vibo Valentia presso la Scuola Media di Pizzo Calabro.
La formazione-informazione per i docenti di scuola primaria di Catanzaro e Crotone,invece, si svolgerà nelle prime settimane di gennaio.
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