Pallacanestro Viola, un giovane rinforzo per la regia neroarancio

La Pallacanestro Viola comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dell’atleta classe 2001 Federico Romeo.

Reggino doc resciuto cestisticamente nella Lumaka, Federico è il più piccolo dei talentuosi fratelli Romeo. Rapido play di 178cm per 62kg, è stato avversario della Viola lo scorso anno in C Silver con la canotta degli Snails, sorprendendo gli addetti ai lavori nonostante la sua giovane età. Protagonista durante la scorsa stagione anche con la canotta della Dierre in serie D.

Sono molto contento di essere qui. Per me è la prima volta “lontano” da casa, ma soprattutto è la prima volta in un campionato nazionale come la serie B. Ringrazio la società per la possibilità che mi è stata data, e spero di poter ripagare al meglio la fiducia che hanno riposto in me.

