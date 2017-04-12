Basket, torneo Regioni – Rappresentativa calabrese sconfitta all’esordio
La selezione calabrese 2003 cede al Molise nell'esordio a Roseto degli Abruzzi: giovedì l'occasione del riscatto contro la Valle d'Aosta
12 Aprile 2017 - 18:35 | di Pasquale Romano
Vince il Molise 52 a 39, giovedì occasione del riscatto contro la Valle D’Aosta
E’ iniziato il Trofeo delle Regioni che si sta svolgendo a Roseto degli Abruzzi dall’11 al 18 aprile 2017.
Termina con una sconfitta la prima uscita assoluta della selezione 2003 calabrese.
Vince il Molise con il risultato di 39 a 52.
I ragazzi allenati da Danilo Chiarella e Massimo De Summa si arrendono alla forza fisica degli avversari.
Tanta difesa nella prima parte di gara per la Calabria che riesce a giocare ad armi pari senza mai passare in vantaggio e pagando lo “scotto” dell’esordio.
Il bottino di terzo periodo è bassissimo(4-7) con il Molise che non riesce a superare la doppia cifra di vantaggio.
Nel quarto quarto, la Calabria non regge l’urto e va sotto di venti punti. Un doppio time-out dello staff tecnico calabrese riduce lo scarto fino al 39 a 52 finale.
La sfida di giovedì con la Valle d’Aosta
Giovedì tredici Aprile alle ore 17.45 la Calabria avrà una grande occasione per riscattarsi.
AL Palasport di Alba Adriatica andrà in scena la sfida alla Valle D’Aosta sconfitta all’esordio con il risultato di 89 a 11 dalla Basilicata.
La rappresentativa femminile, invece, esordirà Sabato quindici Aprile alle ore 18.45 presso il Palasport di Mosciano Sant’Angelo alle ore 18.45 contro la Valle D’Aosta.
Il tabellino di Calabria-Molise
CALABRIA – MOLISE 39-52
(12-16,11-16,4-7,12-13)
Calabria:Galimi 4, Spanò 7, Chindamo 1, Corapi, Mascaro 2, Tiberi 5, Di Cello, Giampà, Corapi 12, Giacoia 2, Cardone 10, Mastria.
Molise:De Pascale 6, De Vivo 10,Perrella 14,Pesce 12,Sorella,Clemente,Dentico 2,Ferritti,Mastronardi 2,Pangrazio 2,Scinocca 2,Astori 2.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie