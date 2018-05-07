Giusi Romeo, Maria Pia Meduri e Cecilia Pilato, ufficiali di campo reggine, designate per gara tre della finale scudetto femminile tra Ragusa e Schio

La Calabria del basket vola in finale scudetto.

Grandissima soddisfazione e premio all’operato di tre Ufficiali di campo di Reggio Calabria che saranno impegnate nell’attesa gara tre di finale per il tricolore in rosa tra a Passalacqua Ragusa e la Famila Schio.

Appuntamento alle ore 20.30 di martedì 8 maggio 2018 al Palaminardi per l’avvincente sfida.

Il terzetto di Udc Nazionali selezionate è composto da Giusi Romeo, Maria Pia Meduri e Cecilia Pilato da Reggio Calabria.

Il tris calabrese varcherà lo stretto mettendo in evidenza la bontà del lavoro dal team degli ufficiali di campo svolto quotidianamente sotto la guida del Presidente Piero Carisì.

Viva soddisfazione per tutto il settore arbitrale presieduto da Giovanni Santucci.

La serie è attualmente sul 2-0 a favore della compagine di Schio, compagine trascinata dall’azzurra e campionessa Wnba Cecilia Zandalasini.