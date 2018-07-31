Ancora un under per il Basketball Lamezia. La società è lieta di annunciare l’accordo con Nikola Bulatovic. Ala/Pivot di 205 cm, classe 1999, è il primo tassello dei gialloblu vicino al ferro. Fisicità importante, grande presenza a rimbalzo, ottimi movimenti spalle a canestro e una mano educata hanno permesso al giovane Montenegrino di far registrare 6 punti di media in 19 partite lo scorso anno con la maglia di Sora in C gold e quasi 14 in DNG. Abbiamo raccolto le prime impressioni del giovane serbo sull’arrivo a Lamezia.

“Sono contento di essere diventato un membro della nuova squadra. Questo è un grande passo per me e sono desideroso di scendere in campo! Farò del mio meglio per aiutare i compagni di squadra a rendere felici i fan in ogni partita. Sono felice di far parte di questo team e non vedo l’ora di conoscere i nuovi compagni!”