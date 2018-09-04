Basket – Viola-abbonamenti, terminata la prelazione. I primi numeri
Terminata la prelazione per gli abbonati 2017-18: i primi numeri della Viola e le date della campagna abbonamenti libera al Pianeta Viola
04 Settembre 2018 - 10:09 | di Michele Favano
Viola Reggio Calabria comunica che è terminata la prelazione per gli abbonati 2017-18.
Lusinghieri i dati, che registrano un totale di 313 abbonamenti (426 quelli totali nella stagione 2017-18), così ripartiti:
> nr. 5 All Pass Sostenitori
> nr. 133 Parterre Centrale
> nr. 26 Parterre Laterale
> nr. 133 Tribuna Secondo Anello
> nr. 16 Tribuna Secondo Anello Curva Massimo Rappoccio
La campagna abbonamenti libera dal 5 al 18 settembre
Contestualmente si informa che dal 5 al 18 settembre, solo presso il Pianeta Viola sito in via Pio XI° nr. 337 a Reggio Calabria nei giorni di lunedì , mercoledì e venerdì, dalle ore 11.30 alle 13.30 e dalle 17.00 alle 20.30 si avvierà la campagna abbonamenti libera.
Si ricordano i diversi prezzi e si riporta una comparazione coi costi della stagione scorsa:
ALL PASS SOSTENITORI
– € 285: posto auto omaggio, gare tutte, maglia omaggio (singola gara € 19)
PARTERRE CENTRALE
– € 175: posto auto € 70, gare 14, maglia € 30 (singola gara € 12,5)
PARTERRE LATERALE
– € 145: posto auto ND, gare 14, maglia € 30 (singola gara € 10,3)
TRIBUNA SECONDO ANELLO
– € 85: posto auto ND, gare 14, maglia € 30 (singola gara € 6)
TRIBUNA SECONDO ANELLO CMR
– € 70: posto auto ND, gare 14, maglia € 30 (costo singola gara € 5)
RISPARMIO MEDIO DEL 40% RISPETTO AI TICKET • abbonarsi conviene! Quanto? Circa il 40% (oltre il decremento del 30% rispetto ai prezzi del 2017-18), ecco i numeri (abb. gare 14):
PARTERRE CENTRALE
- abb. € 175,00
- ticket € 18,00 (x14 gare = € 252,00)
PARTERRE LATERALE
- abb. € 145,00
- ticket € 15,00 (x14 gare = € 210,00)
TRIBUNA 2° ANELLO
- abb. € 85,00
- ticket € 10,00 (x14 gare = € 140,00)
TRIBUNA 2° ANELLO CURVA RAPPOCCIO
- abb. € 70,00 (dal 04/09 al 18/09, aperta)
- ticket € 10,00 (x14 gare = € 140,00)
Le promozioni per gli abbonati
In più:
- ticket UN18 e OV70 € 1,00
- promo famiglie
- promo Scuole, Università e Società Sportive
- t-shirt con abbonamento ed entrata gratutita al Trofeo Sant’Ambrogio
- Viola Card con sconti oltre 20% in decine di attività Viola Partners
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