Basket – Viola vicina all’esordio. Scadenza prelazione abbonamenti, arrivati a metà dell’obiettivo
A 48 ore dalla prima amichevole della pre-season, la Viola di coach Mecacci sfida la Costa d'Orlando al PalaValenti: oggi scade la prelazione sugli abbonamenti
03 Settembre 2018 - 10:03 | di Michele Favano
48 ore e sarà finalmente basket giocato, seppure pre-season. Mercoledì 5 settembre, alle ore 18.00 presso il PalaValenti (entrata gratuita), la Viola di coach Mecacci incontrerà la Costa d’Orlando Basket del coach reggino Giuseppe Condello.
10 giorni di carico atletico, da oggi si inizierà a puntare sulla velocità per arrivare a questo primo confronto al meglio delle possibilità.
Abbonamenti: (nr. 234 al 31/08, giorni apertura nr. 6)
- prelazioni 2017-18: terminano oggi: dalle 11.30 alle 15.00 e dalle 18.30 alle 21.00
- campagna open: sempre oggi sarà emesso comunicato stampa con le modalità di sottoscrizione abbonamento a partire da martedì 04/09
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