Il Basketball Lamezia ha raggiunto l'accordo con il play Stefano Marisi, classe 1983, cresciuto nella Virtus Bologna e protagonista della promozione in A dell'Orlandina

Il Basketball Lamezia comunica di aver raggiunto l’accordo con il play Stefano Marisi per la stagione 2017/18.

CHI È – Nato il 3 febbraio 1983, a Forlì, cresce cestisticamente nella storica Virtus Bologna, spostandosi però già da giovanissimo in Sicilia. Prima l’annata a Trapani,poi quelle dal 2003 al 2005 a Capo d’Orlando, con la vittoria del campionato e della Coppa di LegaDue con la prima storica promozione in Serie A dell’Orlandina. In seguito, due anni a Bologna in B2, e la B1 in Sardegna, con Porto Torres. Poi Trieste, sempre in Serie B, e Sant’Arcangelo di Romagna con cui vince il campionato di B2. Il tour d’Italia di Stefano Marisi è proseguito poi con Monfalcone nel 2011/12, Costa Volpino in serie B l’anno successivo e la Cestistica Bernalda nel 12/13. Ancora Orlandina e serie C Silver con Siracusa per la prima metà dell’anno, salvo poi vedersi chiamato in B da Martina Franca. Lo scorso campionato ha indossato la maglia dell’Eagles Basket Palermo.

Ecco le prime parole di Stefano in gialloblu:

“Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura. Lamezia è una bella piazza e qui abbiamo un obiettivo molto importante. Ci vediamo al palazzetto”

NOTES – Playmaker di sistema Marisi ha importanti trascorsi in serie A, campionati vinti in serie B e tantissima esperienza. Nella stagione 2011/12 è stato compagno di squadra di Stefano Tonut,fresco campione d’italia con la sua Reyer Venezia.