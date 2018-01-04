Inizia con un amichevole di lusso il 2018 targato Basketball Lamezia. Nel tardo pomeriggio di ieri infatti la Viola Reggio Calabria di coach Calvani ha ospitato i gialloblu di coach Pellicanò.

Ottimo test per i nero arancio della Viola in vista della trasferta di Napoli, occasione per non perdere il ritmo partita per Lamezia visto lo spostamento della prima gara ufficiale del nuovo anno. Primo quarto molto equilibrato (22-21) così come il terzo (16-13), Lamezia prova a rispondere al meglio alle giocate della coppia Pacher-Benvenuti serviti a meraviglia da Roberts.

L’andamento dei quarti

Nel secondo parziale la Viola scappa via (27-13) prendendo la doppia cifra di vantaggio sul +15, attestandosi come detto dopo 30′ sul +18 per prendere poi il largo nell’ultimo parziale sfruttando al meglio il calo dei lametini (30-21).

5 minuti aggiuntivi che permettono molte prove tattiche ai due coach e gara che termina tra i sorrisi delle due compagini.

Da sottolineare una schiacciata roboante dell’Argentino Faranna ai danni di Benvenuti e una molto bella di Pacher su assistenza del solito Roberts. Allenamento di alto livello per i lametini che ringraziano la società e il coach Calvani per l’opportunità e la cortesia dimostrata.

Il ritorno al campionato di serie C silver

Ora si ritorna al campionato di serie C silver concentrati e senza mollare un centimetro. Questo gruppo – commenta Monier – sta dimostrando grande attaccamento e professionalità nonostante le molteplici sfide che dobbiamo affrontare, non ultima la situazione del PalaSparti, ma noi dobbiamo pensare solo al campo ad allenarci e farci trovare pronti. Ci aspetta un bel mese pieno di sfide che delineeranno la classifica della regular season.

Noi siamo pronti a dimostrare il nostro valore!