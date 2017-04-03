Contro Battistelli Palmi si arrende in 4 set

È una domenica amara per la Golem Volley Palmi, che esce sconfitta dalle mura amiche contro la Battistelli di San Giovanni in Marignano.

Il racconto della partita

La squadra di coach Giangrossi parte bene e conquista il primo set esprimendo un gioco armonioso e consistente, mettendo in difficoltà la squadra ospite. Battistelli che tiene comunque bene in difesa, riuscendo a tenere vivi molti palloni difficili e mantenendo dunque il contatto ravvicinato e riuscendo anche a riconquistare il pareggio sul 22 – 22. La Golem è però brava a fermare lì la rimonta delle ospiti e ripartire vincendo il set sul 25 – 22. Anche nel secondo set la Golem parte bene conquistando un buon vantaggio ma venendo rimontata sul 16 – 16. Da lì Battistelli mette in difficoltà la ricezione delle padrone di casa, costringendole talvolta a giocate scontate. Battistelli riesce così ad esprimere al meglio il proprio gioco e portare a casa un risultato importante per la lotta Play Off.

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Coach Giangrossi è amaro a fine partita: «Era una partita che sapevamo complicata, siamo stati poco lucidi ed abbiamo perso la nostra continuità nel fondamentale della ricezione mettendo così in difficoltà le nostre palleggiatrici, loro sono stati bravi ad approfittare di alcune situazioni. Abbiamo sciupato il secondo set, nel quale avevamo conquistato un buon vantaggio che dovevamo mantenere. Sono molto dispiaciuto per il risultato di oggi, vincere sarebbe stato importantissimo per noi». Poi la nota su qualche atteggiamento reputato scorretto: «Il comportamento di alcuni membri della panchina di Battistelli è stato quantomeno sgradevole e poco rispettoso. Hanno preso di mira le nostre ragazze, qualcuna in particolare, anche utilizzando qualche volta commenti pesanti. Reputo sbagliato questo atteggiamento soprattutto se si pensa al fatto che, nello sport come nella vita, il rispetto dovrebbe essere tra i principi più importanti da mantenere».

Il tabellino

TABELLINO

Golem Palmi: Moretti (C) 13, Pereira De Abreu 20, Lestini 10, Veglia 6, Guidi 5, Vietti 5, Vrankovic 1, Barbagallo (L)(pos 63%, perf 23%), Angelelli -, Quiligotti -, Tomaselli ne.

Battistelli SG Marignano: Saguatti (C) 20, Agostinetto 22, Vyazovik 11, Moretto 9, Battistoni 4, Angelini 3, Giuliodori 3, Lanzini (L)(pos 64%, perf 27%), Boccioletti -, Rynk -, Tallevi -, Sgherza ne.

Starting six Golem: 11 Vietti, 3 Lestini, 18 Moretti (C), 1 Pereira De Abreu, 13 Guidi, 16 Veglia, 10 Barbagallo (L). All. Pasqualino Giangrossi.

Starting six Battistelli: 5 Battistoni, 9 Agostinetto, 8 Saguatti (C), 1 Viazovic, 18 Moretto, 7 Giuliodori, 10 Lanzini (L). All. Riccardo Marchesi.

Arbitri: Davide Morgillo – Rosario Vecchione.