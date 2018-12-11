Ci hanno provato in ogni modo, l’ultimo tentativo è stato quello del DS Taibi nella giornata di ieri. Parliamo di Emanuele Belardi e delle sue dimissioni da responsabile del settore giovanile della Reggina. Una decisione ferma e senza ripensamenti quella dell’ex giocatore amaranto, per una serie di circostanze che lo hanno portato ad interrompere quello che secondo contratto doveva essere un contratto triennale.

Non ci sono motivi economici dietro la decisione di andare via, piuttosto una serie di problematiche legate a rapporti personali con qualcuno all’interno della dirigenza e promesse non mantenute dalla società a fronte di impegni presi dallo stesso Belardi con l’intero comparto tecnico.

Decisione irrevocabile e delusione profonda per lo stesso Emanuele che immaginava un percorso diverso, iniziato con grandissimo entusiasmo e terminato dopo poco tempo. Insieme a lui il saluto di diversi tecnici ed anche di un altro pezzo di storia della Reggina come Tonino Martino, da qualche giorno collaboratore della Scuola Calcio Francesco Cozza.