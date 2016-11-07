bellacomeunfilm, un successo il contest calabrese sui social

Più di 800 contributi tra piazze in festa, mare e centri storici raccontano la regione sui social, con premi della Film Commission e del Touring Club

Più di 800 tra foto e video, un racconto puntuale della Calabria tra piazze in festa e acque incontaminate, delfini in mare e musei o ancora lo splendore dei centri storici e il tradizionale raccolto del cedro calabrese. Tutto questo e molto altro ancora è stato “Calabria #bellacomeunfilm”, l’iniziativa di promozione territoriale organizzata dall’associazione Calabresi Creativi insieme ad associazioni e aziende come Presta Lab, Efferre Communication, Altrama Italia, Interazioni Creative ed alla quale ha concesso il patrocinio la Calabria Film Commission insieme al Comitato Giovani Commissione Nazionale Unesco e i “Club di Territorio del Touring Club Italiano” della Calabria. L’iniziativa segue quelle realizzate negli anni scorsi, che videro Calabresi Creativi ed altre associazioni impegnarsi nel progetto “101 Calabrie. Una foto al giorno delle bellezze calabresi” o “Edward Lear”, che lo scorso anno fece rivivere su Twitter il viaggio del letterato inglese nella Calabria del 1800.

L’obiettivo del contest su Instagram

L’obiettivo del contest era quello di raccontare la Calabri attraverso dei mini video registrati e caricati su Instagram, il popolare social network dedicato alla fotografia che ha superato i 500 milioni di utenti attivi ogni mese. Ogni utente aveva la possibilità di creare un video di 30 secondi con visi, luoghi, bellezze ed esperienze della Calabria e postarlo con l’hashtag #bellacomeunfilm: da questo racconto collettivo è emersa la Calabria più bella, quella vista dai turisti e dai calabresi, un territorio che raccontato da chi lo vive mostra ancora una volta il suo volto più bello.

Per partecipare al contest era necessario caricare un video su Instagram con l’hashtag #bellacomeunfilm entro il 30 settembre, che poteva essere votato su Facebook sulla pagina “Calabria #bellacomeunfilm” con un like o una reazione fino al 31 ottobre. I video più votati a quella data riceveranno un premio nella cerimonia di chiusura della manifestazione che si terrà nel mese di dicembre: in particolare vi sarà un premio consegnato dalla Calabria Film Commission al video che rappresenterà al meglio la Calabria, un premio consegnato dai “Club di Territorio del Touring Club Italiano” della Calabria ed una menzione speciale conferita dal Comitato Giovani Commissione Nazionale Unesco al miglior video con oggetto principale il patrimonio culturale calabrese. Il regolamento è disponibile sul sito internet www.calabresicreativi.it e sulla fanpage Facebook “Calabria #bellacomeunfilm”.

Al link https://www.instagram.com/explore/tags/bellacomeunfilm/ è possibile vedere tutti i filmati caricati con l’hashtag della campagna e vedere tutti i contenuti che gli utenti stanno ancora caricando, segno del grande successo ottenuto dalla campagna.