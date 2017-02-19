A Cosenza la premiazione del contest ‘Calabria #bellacomeunfilm’

Gran finale per il contest “Calabria #bellacomeunfilm” giovedì 23 febbraio, alle ore 10.30, la cerimonia di premiazione sul palco del Supercinema Modernissimo di Cosenza.

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Più di 800 tra foto e video, un racconto puntuale della Calabria tra piazze in festa e acque incontaminate, delfini in mare e musei e ancora lo splendore dei centri storici e il tradizionale raccolto del cedro calabrese. Tutto questo e molto altro ancora è stato “Calabria #bellacomeunfilm”, l’iniziativa di promozione territoriale organizzata dall’associazione Calabresi Creativi insieme ad associazioni e aziende come Presta Lab, Efferre Communication, Altrama Italia, Interazioni Creative, Fortunato Licandro ed alla quale ha concesso il patrocinio la Calabria Film Commission insieme al Comitato Giovani Commissione Nazionale Unesco e i “Club di Territorio del Touring Club Italiano” della Calabria.

Un programma fitto per la giornata di chiusura del concorso, a partecipare: On. Mario Oliverio, Presidente Regione Calabria; Giuseppe Citrigno, Presidente Calabria Film Commission e il regista Mimmo Calopresti.

Il regista calabrese di “Uno per tutti” presenterà i tre video che ha realizzato, in collaborazione con la Calabria Film Commission e che condesano le immagini più belle inviate in questi mesi al concorso.