Bene l’adozione delle aiuole a piazza De Nava. A questa Città bisogna voler bene

I consiglieri di La Svolta e Reset ringraziano i ragazzi che curano il verde della piazza e invitano cittadini e aziende a seguirne l'esempio

Ottimo lavoro sulle aiuole di piazza De Nava! Riqualificando gli spazi di fronte il Museo Nazionale della Magna Grecia rendiamo omaggio ad uno dei luoghi più belli e più frequentati della Città. Ed è significativo che per farlo siano stati utilizzati anche degli alberelli di bergamotto, frutto pregiato che è simbolo dell’eccellenze reggine nel mondo».

E’ quanto dichiarano in una nota congiunta i Consiglieri dei gruppi comunali La Svolta e Reset.

«Vogliamo ringraziare i ragazzi del gruppo che in questi mesi si sono impegnati per tenere pulite e ordinate le aiuole della piazza, aderendo al progetto “Adotta il Verde” promosso dall’Amministrazione Comunale. L’adozione delle aiuole è un atto d’amore concreto verso la città – prosegue la nota – abbiamo raccolto prontamente l’invito lanciato dal Sindaco Falcomatà, che anche per quest’anno ha promosso il progetto che mira alla riqualificazione delle aiuole cittadine, al centro come in periferia. Siamo certi che in vista dell’imminente inizio della stagione estiva, molte altre aziende e associazioni risponderanno presente a questo appello. Adesso la palla passa ai cittadini, che per primi dovranno vigilare affinchè il verde cittadino non venga deturpato da vandali e incivili. A questa città bisogna voler bene».