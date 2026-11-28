Questa mattina colazione e convivialità in sede, insieme ad AIL e alla Fondazione CHOPS, per fare rete

Come ogni anno, Corredino Sospeso apre le porte della sua sede al Natale e alla città. Domani, sabato 28 novembre, dalle 9:00 alle 12:00, in Viale Amendola 1 D/E, «Benvenuto Natale!» dà il via al Natale solidale 2026 del progetto di APS Pandora: una mattina semplice, da vivere insieme, per conoscere da vicino l’associazione e quello che fa ogni giorno per le famiglie del territorio.

Una festa fatta di rete

Il cuore della mattinata è la rete. Accanto a Corredino Sospeso ci saranno due realtà solidali del territorio:

AIL di Reggio Calabria e Vibo Valentia, sezione «Alberto Neri», con cui Corredino fa rete da anni: è accanto ai pazienti dell’Ematologia di Reggio Calabria e ospita gratuitamente a CasAIL chi arriva da lontano per curarsi, insieme a un familiare. In sede le sue Stelle di Natale, i cioccolatini e i «Sogni di Cioccolato»;

la Fondazione CHOPS Malattie Rare ETS, per la prima volta nella sede di Corredino: nata dalla famiglia di Mario per sostenere la ricerca sulla sindrome CHOPS, una malattia genetica rarissima con circa 40 casi nel mondo. Sabato sarà presente la nonna di Mario, per raccontare da vicino la Fondazione. In sede i suoi panettoni e torroncini.

I prodotti delle due realtà si troveranno in sede per tutto il periodo di Natale.

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Colazione e convivialità

La colazione è il modo più semplice per stare insieme: i dolci preparati dalle volontarie, il panettone solidale della Fondazione CHOPS, un caffè, una spremuta d’arancia e due chiacchiere. Un’occasione per ringraziare chi sostiene Corredino da anni e per accogliere chi ancora non lo conosce.

Le collezioni del Natale solidale

In sede si possono scoprire le collezioni di quest’anno: le storiche ceramiche decorate a mano, pezzi unici fino a esaurimento; le ceramiche personalizzate, da creare insieme alle volontarie scegliendo supporto, disegno, frase e dedica (ordini entro il 2 dicembre); la collezione continuativa e le creazioni in tricotin e in tessuto delle volontarie.

Corredino Sospeso

Corredino Sospeso è un progetto dell’Associazione di Promozione Sociale Pandora nato a Reggio Calabria nel 2020: una rete di mamme, e non solo, che si prende cura di altre famiglie (oltre 500) donando ciò che serve ai bambini nei primi mesi di vita. Dona anche i corredini di benvenuto nei punti nascita e sostiene comunità e centri di accoglienza del territorio. Non riceve finanziamenti: si regge sul lavoro delle volontarie e sulla generosità di chi dona.

I contributi del Natale solidale coprono il costo dei materiali e sostengono le spese della sede e i progetti di prevenzione ed educazione sanitaria.

Informazioni

Quando: Sabato 28 novembre 2026, dalle 9:00 alle 12:00

Dove: Sede di Corredino Sospeso, Viale Amendola 1 D/E, Reggio Calabria

Ingresso: Libero

Informazioni: WhatsApp 327 321 4562 (solo messaggi) · Instagram @corredinosospeso