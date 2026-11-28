L’ex capo della Polizia, originario di Reggio, aveva 78 anni. Proseguono gli accertamenti della Procura. Lunedì i funerali alla presenza di Mattarella

Non sono state riscontrate lesioni riconducibili all’intervento di terze persone sul corpo di Gianni De Gennaro, l’ex capo della Polizia originario di Reggio Calabria, trovato senza vita sabato 21 novembre nella sua tenuta in Maremma.

È quanto emerge, secondo quanto riportato dall’AGI, dalle attività preliminari dell’autopsia eseguita presso l’ospedale Careggi di Firenze. Un primo riscontro che rafforza l’ipotesi del suicidio, mentre restano da completare diversi accertamenti per ricostruire le circostanze della morte.

De Gennaro, dieci ore di autopsia a Firenze

L’esame autoptico, eseguito venerdì 27 novembre, è durato circa dieci ore. A condurlo i medici legali Beatrice Defraia e Andrea Paterna, alla presenza del professor Marco Di Paolo, consulente nominato dalla famiglia De Gennaro. Presenti anche i carabinieri del Ris e gli specialisti della Polizia scientifica.

Secondo quanto riferito dall’AGI, è ancora presto per stabilire con precisione l’orario del decesso. Restano inoltre da eseguire gli esami tossicologici.

La procuratrice di Grosseto, Maria Navarra, intende approfondire ogni aspetto della vicenda, anche alla luce del delicato contesto giudiziario nel quale è maturata la morte dell’ex prefetto.

L’inchiesta sui depistaggi della strage di via D’Amelio

Nei giorni precedenti alla sua morte, De Gennaro era finito al centro di un’inchiesta della Procura di Caltanissetta sui presunti depistaggi delle indagini relative alla strage di via D’Amelio del 19 luglio 1992, nella quale furono uccisi il magistrato Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta.

I pubblici ministeri avevano chiesto l’arresto dell’ex capo della Polizia, indagato per depistaggio, ma il giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta.

La Procura aveva successivamente presentato ricorso al Tribunale del Riesame. Per il prossimo 1° dicembre era stato fissato l’interrogatorio di De Gennaro, che nelle lettere lasciate prima della morte aveva respinto le accuse mosse nei suoi confronti.

Le quattro lettere e gli accertamenti sull’hard disk

Sul fronte dell’inchiesta aperta dalla Procura di Grosseto, che procede per l’ipotesi di istigazione al suicidio, particolare attenzione sarà riservata alle quattro lettere lasciate dall’ex prefetto e al contenuto dell’hard disk rinvenuto nella sua abitazione.

Un dispositivo al quale lo stesso De Gennaro aveva fatto riferimento nei suoi scritti, spiegando che contenesse documentazione relativa a circa quarant’anni della sua vita.

Gli investigatori torneranno inoltre ad ascoltare, come persone informate sui fatti, il custode della tenuta e gli uomini della scorta, tra gli ultimi ad averlo visto in vita.

Da Reggio Calabria ai vertici delle istituzioni italiane

Nato a Reggio Calabria il 14 agosto 1948, Gianni De Gennaro è stato uno dei protagonisti della storia istituzionale italiana degli ultimi cinquant’anni.

Entrato in Polizia nel 1973, ha legato una parte importante della sua carriera alla lotta contro la criminalità organizzata, collaborando anche con Giovanni Falcone nelle indagini contro Cosa Nostra.

Capo della Polizia dal 2000 al 2007, ha successivamente ricoperto l’incarico di direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai servizi segreti e presidente di Finmeccanica, poi Leonardo.

Una lunga carriera ai vertici dello Stato, attraversando stagioni politiche differenti e alcuni dei periodi più complessi della storia repubblicana.

Lunedì i funerali alla presenza di Mattarella

Domenica 29 novembre sarà allestita la camera ardente nella cappella della Scuola Superiore di Polizia a Roma.

Le esequie solenni si terranno lunedì 30 novembre, alle ore 12, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Intanto, le indagini proseguono. I primi risultati dell’autopsia rappresentano un elemento importante, ma non ancora conclusivo, nella ricostruzione delle circostanze della morte dell’ex capo della Polizia.