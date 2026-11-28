Consacrata nel 1045 e vasta circa 1.680 metri quadrati, la cattedrale è il simbolo di Gerace: delle 100 chiese dei Normanni ne restano 17, tra cripta, castello e vicoli

Gerace, nella Locride, in provincia di Reggio Calabria, è il borgo costruito su una rupe che sotto i Normanni era chiamato «città delle 100 chiese»: oggi ne restano 17 e la più grande è la cattedrale di Santa Maria Assunta, consacrata nel 1045 e vasta circa 1.680 metri quadrati.

Il borgo ha la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, come segnala il portale Italia.it. Ecco cosa vedere a Gerace, dalla cripta bizantina ai resti del castello normanno, e cosa sapere prima di andare.

In breve

La cattedrale di Santa Maria Assunta, consacrata nel 1045, è l’edificio sacro più ampio della Calabria

Delle «100 chiese» dei tempi dei Normanni ne restano 17

Nel borgo: Porta del Sole, Piazza del Tocco, belvedere Bombarde e i resti del castello dell’XI secolo

Perché Gerace è chiamata la città delle 100 chiese?

Sotto i Normanni Gerace era nota come «città delle 100 chiese» per il numero di edifici di culto costruiti: oggi ne restano 17. Il paese sorge su una rupe in posizione dominante, da cui si vedono la costa da una parte e le montagne dall’altra.

Una leggenda riportata dallo stesso portale racconta che i profughi di Locri arrivarono sulla rupe seguendo uno sparviero (in greco hièrax, da cui il nome) e vi fondarono la città. Oggi il paese è diviso in quattro nuclei: centro storico, Piana, Borghetto e Borgo Maggiore.

Cosa vedere nella cattedrale di Gerace?

La cattedrale è, secondo il FAI, una delle più importanti costruzioni normanne della Calabria, in stile bizantino-normanno. Si compone di due parti sovrapposte: la chiesa inferiore, di costruzione bizantina, comunica con grotte scavate nella roccia che risalgono all’VIII secolo e che formano il nucleo della prima chiesa rupestre.

La basilica superiore ha tre navate divise da due file di dieci colonne. Il FAI precisa che colonne e capitelli sono materiale di spoglio di età imperiale e tardoantica proveniente dalle rovine dell’antica Locri Epizephiri.

Dopo il terremoto del 1783 l’abside centrale e il portale furono riedificati nel 1829 per volere del vescovo Giuseppe Maria Pellicano, mentre l’altare maggiore in marmi policromi risale al 1731. Dall’esterno l’edificio sembra una fortezza e, sul lato destro, si apre l’Arco dei Vescovi, sormontato da una meridiana.

Nella cripta si visita il Museo Diocesano del Tesoro, che secondo Italia.it custodisce oggetti sacri e paramenti risalenti al 1100. Nel 1995 la mensa ecumenica in tufo bianco è stata consacrata dal vescovo Bregantini insieme al metropolita greco-ortodosso Spiridione.

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Quali altre chiese e luoghi visitare a Gerace?

Oltre alla cattedrale, Italia.it indica come tappe principali:

la chiesa-convento di San Francesco d’Assisi, in stile gotico

la chiesa greco-ortodossa di San Giovannello, considerata la più antica chiesa ortodossa d’Italia

la chiesa di Santa Maria del Mastro, del 1084

la Porta del Sole, barocca, oltre la quale si arriva a Piazza del Tocco, dove confluiscono sette strade e si affaccia il Palazzo Grimaldi-Serra, sede del municipio

il belvedere Bombarde

i resti del castello normanno dell’XI secolo, sul limite di uno strapiombo

Cosa mangiare e quando andare a Gerace?

Tra i piatti consigliati ci sono la pasta con melanzane «mbuttunate» condite con l’olio dell’oliva grossa e il Greco, vino dolce e liquoroso da bere con miele e fichi in segno di ospitalità.

A luglio il centro storico ospita Il Borgo Incantato, festival internazionale di arte di strada: la 26ª edizione si è chiusa il 28 luglio 2026.

Domande frequenti

Quando si può visitare la cattedrale di Gerace?

Secondo Italia.it, dal lunedì alla domenica dalle 9:30 alle 12:45 e dalle 15 alle 19 (dato letto il 28 novembre 2026). Gli orari possono cambiare con la stagione: conviene verificarli prima della visita.

Quanto è grande la cattedrale di Gerace?

Circa 1.680 metri quadrati, secondo il FAI: è l’edificio sacro più ampio della Calabria.

Gerace è una Bandiera Arancione?

Sì, Italia.it segnala per il borgo la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano.