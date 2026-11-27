PraiaTortora-Reggina: attiva la prevendita per il settore ospiti. Modalità e prezzi
I tifosi amaranto possono tornare in trasferta
27 Novembre 2026 - 19:43 | di Michele Favano
Così come comunicato dalla società ospitante, dalle 15:30 di oggi, venerdì 27 novembre, è attiva la prevendita del settore ospiti (250 posti) per la gara Digiesse PraiaTortora-Reggina, in programma domenica 6 dicembre allo stadio Comunale Mario Tedesco.
I tifosi amaranto potranno acquistare i tagliandi d’ingresso al prezzo di 13,50 euro, nel costo sono compresi i diritti di prevendita. Tagliandi disponibili sulla piattaforma Posto riservato, mentre a Reggio Calabria segnaliamo Bcenters, con sede in via Sbarre Centrali 268 (orario continuato fino a sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:30, domenica dalle 9:00 alle 13:00).
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