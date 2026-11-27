L'assessore Caridi respinge le critiche: "Chi ha voluto ha partecipato agli avvisi, puntiamo su grandi eventi per attrarre visitatori e aiutare i commercianti. In arrivo luminarie importanti, Notte Bianca e big a Capodanno"

A meno di un mese dalle festività, il cartellone natalizio reggino accende il confronto politico negli studi di Live Break. Da una parte gli annunci dei primi big e il ritorno della Notte Bianca; dall’altra le perplessità dell’opposizione sui tempi delle procedure e sul coinvolgimento dei quartieri. A confrontarsi sui programmi dell’amministrazione guidata da Francesco Cannizzaro sono stati il consigliere comunale di minoranza Filippo Quartuccio e l’assessore Antonino Caridi.

Leggi anche

L’affondo di Quartuccio: “Tempi strettissimi e assenze nelle periferie”

Pur riconoscendo che ogni iniziativa positiva rappresenti una nota di merito per chi si spende per la città, Quartuccio ha puntato il dito contro le modalità di pubblicazione degli avvisi esplorativi predisposti da Palazzo San Giorgio:

“L’amministrazione ha fatto tre avvisi negli ultimi tempi: quello per i mercatini di Natale pubblicato per 12 giorni, dal 29 ottobre al 9 novembre; quello per gli eventi finanziati per le feste natalizie pubblicato per 7 giorni, dal 16 al 22 novembre; infine l’avviso per il concerto di Capodanno, pubblicato dal 18 al 23 novembre, appena 6 giorni, con indiscrezioni giornalistiche sulla presenza di Gianna Nannini arrivate ancor prima della scadenza”.

Secondo il consigliere, finestre temporali così ridotte avrebbero penalizzato il tessuto associativo locale:

“Con bandi di durata così breve, in che modo le associazioni del territorio possono essere coinvolte? È mancato il loro coinvolgimento e in città questa cosa è stata avvertita malissimo. Positiva l’animazione nel centro storico, ma le periferie sono a zero: fino all’anno scorso avevamo assegnato 10.000 euro a ciascuna delle ex 14 circoscrizioni e le associazioni animavano parrocchie e quartieri come Mosorrofa, Straorino e Sambatello. Oggi invece chi organizza qualcosa lo fa solo con le risorse raccolte tra cittadini e commercianti”.

La replica di Caridi: “Grandi attrazioni per tutta l’economia cittadina”

Secca la risposta dell’assessore Caridi, che ha rispedito al mittente le accuse sull’esclusione delle realtà locali e sui precedenti nelle frazioni collinari:

“Gli uffici hanno pubblicato dei bandi e chi ha voluto ha partecipato, compreso quello per le casette aggiudicato da un’azienda. Io abito in periferia e non ricordo tutte queste feste negli anni passati: nella nostra circoscrizione è da anni che non viene fatto nemmeno un arpeggiato”.

Al centro della strategia della giunta Cannizzaro c’è piuttosto l’ambizione di costruire un programma di richiamo capace di portare flussi in città e sostenere l’indotto economico, anche grazie al supporto della Regione Calabria.

“Abbiamo dimostrato fin dal primo giorno di voler far conoscere Reggio per le sue bellezze – ha spiegato Caridi –. Servono attrazioni per portare persone in città, ed eventi come il Natale e il Capodanno sono un aiuto concreto per commercianti, locali, ristoranti, alberghi e B&B”.

Luminarie, Notte Bianca e big: si attende la conferenza del sindaco

Senza sbilanciarsi sui dettagli del cartellone, che verranno ufficializzati a breve dallo stesso primo cittadino, l’assessore ha confermato le prime anticipazioni emerse nelle ultime ore:

“A giorni il sindaco terrà una conferenza stampa in cui annuncerà tutto nei dettagli. Ci saranno luminarie importanti, oltre ai cantanti già anticipati, e tornerà la Notte Bianca”.

Il conto alla rovescia verso l’8 dicembre e le festività di fine anno entra dunque nel vivo: tra le grandi attrazioni pensate per il centro e le richieste di maggiore attenzione verso i quartieri periferici, il Natale reggino si conferma già terreno di confronto acceso tra maggioranza e opposizione.