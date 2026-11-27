Dall’emergenza quotidiana delle buche alla partita decisiva sulla viabilità in vista della chiusura dell’anno. Il giro di boa dei primi sei mesi dell’amministrazione guidata da Francesco Cannizzaro diventa l’occasione per fare il punto su uno dei settori più esposti e delicati della macchina comunale: le manutenzioni. A tracciare la rotta e a rivendicare i primi risultati negli studi di Live Break è l’assessore Antonino Caridi, chiamato a misurarsi con le criticità storiche del territorio ma anche con le aspettative di una città che chiede risposte rapide su strade, marciapiedi e decoro.

“Il bilancio è sicuramente positivo – ha esordito Caridi –. Quando camminiamo per strada, i cittadini ci fermano per salutarci e ringraziarci per quello che stiamo facendo. È il segno evidente che c’era grande scontentezza per come venivano gestiti in precedenza il decoro e le manutenzioni”.

Dal Tempietto al Parco Lineare Sud: i primi interventi

Ripercorrendo le tappe dei primi mesi di mandato, l’assessore ha ricordato come il primo intervento abbia riguardato la riqualificazione dell’area del Tempietto, dove è stato rimosso il ponteggio che circondava il chiosco ed è stata ripulita l’area adiacente, trasformata in zona parcheggi dopo essere stata utilizzata per anni come deposito di materiali di risulta. A questo si sono aggiunti il rispetto dei tempi per l’inaugurazione del ponte dell’alba e il ripristino della collinetta sovrastante.

Sul fronte della prevenzione idraulica e della viabilità, Caridi ha evidenziato la risoluzione degli allagamenti nel sottopasso di via Luigi Galvani (accanto al circolo Crucitti) e gli interventi avviati sul Parco Lineare Sud; oltre alla gestione quotidiana delle emergenze legate a sprofondamenti e guasti alla rete fognaria.

Sul fronte dei marciapiedi, invece, proseguono i cantieri su viale Laboccetta e di fronte all’ospedale Morelli per garantire l’accessibilità pedonale anche con i passeggini.

Il nodo delle recinzioni e il risparmio sui bagni pubblici

Incalzato sul tema delle recinzioni da cantiere – ribattezzate “gallinai” – Caridi ha rivendicato i numeri dell’assessorato:

“Ne abbiamo già tolte 150 in due mesi, a fronte di una situazione critica che avevamo ereditato. Quelle che si vedono oggi in giro sono quasi esclusivamente legate a interventi di ripristino per perdite idriche di Sorical, tanto che riportano la relativa tabella identificativa, oppure a messe in sicurezza temporanee effettuate la sera in attesa dell’intervento di Castore”.

Spazio anche alla gestione dei servizi e alla società in house Castore, salvata – secondo l’assessore – proprio grazie all’intervento del sindaco Cannizzaro, che a breve presenterà il nuovo piano industriale.

Caridi ha portato l’esempio concreto della gestione dei bagni pubblici sul lungomare e al Tempietto:

“Prima il servizio costava intorno ai 14.000 euro al mese; oggi garantiamo la pulizia e l’apertura anche nel periodo invernale spendendo 3.000 euro al mese. Noi badiamo alle spese perché si tratta dei soldi dei contribuenti”.

Il focus sulle strade: gli interventi da qui a fine anno

Il capitolo centrale dell’intervento di Caridi ha riguardato lo stato delle arterie cittadine e il cronoprogramma degli asfalti e dei ripristini viari previsti entro la fine dell’anno, programmati settimanalmente insieme a Castore per la chiusura delle buche con il bitume.

Collegamenti collinari e periferia: l’assessorato è intervenuto sulle frane a Cerasi e Mosorrofa, riaprendo in quest’ultimo caso il collegamento tra Mosorrofa e San Salvatore, rimasto quasi chiuso per anni.

l’assessorato è intervenuto sulle frane a Cerasi e Mosorrofa, riaprendo in quest’ultimo caso il collegamento tra Mosorrofa e San Salvatore, rimasto quasi chiuso per anni. Asse del Calopinace: è in fase di completamento l’arteria del Calopinace. Resta da risolvere un nodo all’altezza del ponte vicino all’ufficio postale, dove si punta a eliminare un restringimento della carreggiata: si attende l’intervento di Gas Natural per lo spostamento di un tubo del metano, dopodiché si procederà con la bitumatura finale e la sostituzione dei guard rail.

è in fase di completamento l’arteria del Calopinace. Resta da risolvere un nodo all’altezza del ponte vicino all’ufficio postale, dove si punta a eliminare un restringimento della carreggiata: si attende l’intervento di Gas Natural per lo spostamento di un tubo del metano, dopodiché si procederà con la bitumatura finale e la sostituzione dei guard rail. Sambatello e Rosali-Catona: dopo gli interventi già portati a termine a Sambatello e sul relativo ponte, l’assessore ha annunciato la conclusione imminente dei lavori sulla strada Rosali-Catona, il cui completamento è fissato proprio per le prossime ore.

dopo gli interventi già portati a termine a Sambatello e sul relativo ponte, l’assessore ha annunciato la conclusione imminente dei lavori sulla strada Rosali-Catona, il cui completamento è fissato proprio per le prossime ore. Area Campo Coni (Rione Modena): in sinergia con l’assessorato ai Lavori Pubblici guidato da Mimma Catalfo, sono partiti i lavori di riqualificazione dell’area esterna al Campo Coni. Il piano prevede il rifacimento di marciapiedi, illuminazione e la completa asfaltatura della strada dal ponte dell’autostrada fino all’incrocio con via Modena, prima di passare alla ripresa dei lavori all’interno dell’impianto sportivo.

Sullo sfondo resta inoltre la partita più complessa:

“Ci sono 29 opere incompiute a Reggio, e per la maggior parte di queste si sono persi finanziamenti che non si possono più recuperare – ha sottolineato Caridi –. Ce ne siamo presi carico per completarle, perché noi pensiamo al presente e al futuro e i fatti sono sotto gli occhi dei cittadini”.

Per l’assessorato alle Manutenzioni i prossimi mesi saranno dunque il vero banco di prova per dimostrare sul campo, tra nuovi asfalti e cantieri riaperti, la tenuta del cambio di passo rivendicato da Palazzo San Giorgio.