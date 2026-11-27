Forza Reggina, disponibile l’edizione contro il Siracusa: ‘Dai campanelli alla sirena’
All'interno troverete l’articolo principale riferito alla partita, gli approfondimenti, i ricordi e le statistiche relative al campionato e non solo
27 Novembre 2026 - 15:12 | Forza Reggina
In occasione del match di campionato della Reggina che la vedrà impegnata, domenica 29 novembre alle 14:30, allo stadio “O.Granillo” di Reggio Calabria, contro il Siracusa, CityNow offre la possibilità di effettuare il download del periodico di sport e cultura fondato da Lino Vilardi e diretto dal giornalista sportivo Antonello Placanica.
Scarica e sfoglia subito il giornale: FORZA REGGINA
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