Il ministro dell’Interno cita il quartiere reggino davanti ai sindaci italiani e richiama la visita con Cannizzaro. Videosorveglianza e rigenerazione urbana al centro dell’intervento

Reggio Calabria e, in particolare, Arghillà entrano nel dibattito nazionale sulla sicurezza urbana. A citare il quartiere della periferia nord della città è stato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, intervenuto all’Assemblea nazionale dell’ANCI, in corso a Verona.

Nel corso del suo intervento, dedicato al rapporto tra Governo e amministrazioni locali sul fronte della sicurezza, il titolare del Viminale ha fatto esplicito riferimento alla visita effettuata insieme al sindaco Francesco Cannizzaro e alla volontà di sviluppare un progetto specifico per il quartiere.

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Piantedosi cita Arghillà davanti ai sindaci italiani

«Vedo il sindaco Cannizzaro in prima linea», ha affermato Piantedosi, ricordando la visita effettuata insieme al primo cittadino ad Arghillà, definito dal ministro un quartiere che ha particolarmente bisogno di interventi.

«Abbiamo immaginato una progettualità specifica proprio su questo», ha aggiunto il titolare del Viminale.

Un passaggio politicamente significativo, pronunciato davanti alla platea degli amministratori locali italiani, mentre il ministro illustrava le risorse che il Governo intende destinare alla videosorveglianza e alla rigenerazione urbana.

Il riferimento diretto ad Arghillà conferma l’attenzione del Viminale nei confronti di una delle realtà più complesse del territorio reggino. Restano tuttavia da conoscere i dettagli del progetto, le risorse che saranno eventualmente destinate al quartiere e i tempi di attuazione degli interventi.

Sicurezza urbana, 82 milioni per videosorveglianza e rigenerazione

Piantedosi ha ricordato come, nel corso degli ultimi quattro anni, il Governo abbia erogato complessivamente 276 milioni di euro ai Comuni italiani per progetti legati alla sicurezza urbana e, in particolare, all’adeguamento tecnologico.

Il ministro ha poi annunciato ulteriori risorse provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di competenza del Ministero dell’Interno: 66 milioni di euro per la videosorveglianza e 16 milioni per progetti di rigenerazione urbana.

Le somme saranno distribuite ai Comuni attraverso accordi con le Regioni, una volta completati i necessari passaggi amministrativi.

È proprio in questo contesto che Piantedosi ha richiamato il caso di Arghillà e il lavoro avviato con l’amministrazione comunale di Reggio Calabria.

Piantedosi: «La sicurezza non venga scaricata sui sindaci»

Nel corso dell’intervento, il ministro ha affrontato anche il tema delle responsabilità istituzionali in materia di sicurezza, ribadendo la necessità di una stretta collaborazione tra Stato ed enti locali.

Piantedosi ha chiarito come il coinvolgimento dei sindaci non debba tradursi in uno scarico di responsabilità da parte dello Stato, sottolineando il ruolo fondamentale dei primi cittadini per la loro vicinanza alle esigenze quotidiane della popolazione.

Il ministro ha inoltre rivendicato il lavoro svolto dal Governo in materia di sicurezza, soffermandosi sulla riforma della Polizia Locale e ricordando l’istituzione di un fondo strutturale da 45 milioni di euro annui.

Arghillà, adesso si attendono interventi concreti

Per l’amministrazione Cannizzaro, il riferimento pubblico del ministro rappresenta un segnale politico importante nel percorso di interlocuzione con il Governo.

La sfida sarà adesso quella di tradurre la progettualità richiamata da Piantedosi in interventi concreti, individuando finanziamenti, strumenti e tempi certi.

Per Arghillà, infatti, il tema della sicurezza si intreccia inevitabilmente con quello del degrado urbano, dei servizi e delle fragilità sociali. Questioni che richiedono interventi coordinati e non soltanto misure di ordine pubblico.