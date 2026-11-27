In occasione del 70° anniversario della scomparsa di Corrado Alvaro (1956-2026), l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria promuove un calendario di iniziative per celebrare l’eredità culturale dello scrittore e intellettuale calabrese. La rassegna, intitolata “Radici e Orizzonti: giornate alvariane dell’Università Mediterranea”, si terrà martedì 1, mercoledì 9 e giovedì 10 dicembre 2026 in diversi luoghi simbolici dell’Ateneo e della città.

L’iniziativa – curata nell’ambito delle Politiche Culturali di Ateneo insieme al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane (DiGIES) – rientra nel progetto “Alvaro 70”, realizzato in partenariato con la Fondazione Calabria Film Commission e la Regione Calabria (intervento cofinanziato con Fondi PAC Calabria 2014/2020).

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Gli spazi di lettura: nasce “L’Angolo di Alvaro”

Tra le principali novità del programma spicca l’inaugurazione di due nuovi presidi culturali all’interno dell’Ateneo, uno al chiuso presso la Biblioteca del DiGIES e uno all’aperto presso la Cittadella Universitaria. Battezzati “L’Angolo di Alvaro”, sono pensati come luoghi aperti a tutta la cittadinanza e funzioneranno secondo la formula del bookcrossing: chiunque potrà prendere liberamente un libro, fermarsi a leggere e lasciare a sua volta un volume amato, trasformando la lettura condivisa in un gesto quotidiano di partecipazione.

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Tre appuntamenti tra città, università e cinema

Accanto agli spazi permanenti, la rassegna propone tre momenti di confronto per restituire l’opera di Alvaro alla memoria collettiva sotto diverse prospettive:

In libreria: un invito alla rilettura informale per portare “Alvaro tra la gente” nel cuore del centro storico, sul Corso Garibaldi.

In università: un convegno dedicato al dialogo tra letteratura e antropologia con alcuni tra i maggiori studiosi alvariani, tra cui l’antropologo Vito Teti .

. In biblioteca: un approfondimento sul rapporto tra Alvaro e il cinema, arricchito dalla visita guidata al suo studio privato custodito nella Villetta De Nava.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Martedì 1 dicembre 2026

Ore 16.00 – Inaugurazione “L’Angolo di Alvaro” (spazio interno)

Apertura del punto lettura e bookcrossing presso la Biblioteca del DiGIES (Via dei Bianchi, 2).

Ore 17.00 – Caffè letterario: “Un libro per pensare: Alvaro tra la gente”

Interventi di Antonio D’Elia, Elena Siclari e Maria Joel Conocchiella (Università Mediterranea).

Luogo: Libreria AVE-UBIK, Corso Giuseppe Garibaldi, Reggio Calabria.

Mercoledì 9 dicembre 2026

Ore 10.00 – Inaugurazione “L’Angolo di Alvaro” (spazio esterno)

Apertura del punto lettura e bookcrossing all’aperto presso la Cittadella Universitaria (Via dell’Università, 25).

Ore 10.30 – Convegno: “Corrado Alvaro, scrittore e antropologo”

Saluti istituzionali: Giuseppe Zimbalatti (Rettore Università Mediterranea), Massimo Finocchiaro Castro (Direttore DiGIES) e Anton Giulio Grande (Presidente Fondazione Calabria Film Commission).

Relazioni:

Vito Teti (Università della Calabria): L’opera di Alvaro tra antropologia e letteratura. Il paese

Francesca Tuscano: L’opera di Alvaro tra antropologia e letteratura. La città

Laura Marchetti (Università Mediterranea): L’opera di Corrado Alvaro tra custodia del passato e promessa di futuro

Modera: Daniele M. Cananzi (Università Mediterranea).

Luogo: Cittadella Universitaria, Lotto D (DiGIES), Via dell’Università, 25.

Giovedì 10 dicembre 2026

Ore 16.00 – Visita guidata a “Lo Studio di Corrado Alvaro”

Percorso guidato all’interno dello studio privato dello scrittore, a cura di Daniela Neri e Sabrina Versaci.

Luogo: Villetta della Biblioteca Comunale “De Nava”, Via Domenico Tripepi, 9.

Ore 17.00 – Incontro: “Alvaro e il cinema”

Relazioni:

Maria Cristina Briguglio: Lollo, Nannarella, Alba e le altre: l’universo femminile di Corrado Alvaro tra narrazione, cinema e impegno civile

Giovanni Scarfò (Presidente Centro Studi “F. Misiano”): Corrado Alvaro: l’Arte Meccanica tra letteratura e teatro

Interventi programmati: Marco Schirripa (Università Mediterranea) e Domenico Stranieri (Sindaco di Sant’Agata del Bianco).

Modera: Daniele M. Cananzi (Università Mediterranea).

Luogo: Biblioteca Comunale “De Nava”, Via Domenico Tripepi, 9.