La rivelazione di Favretto: il giovane palleggiatore della Domotek Volley si racconta
"La dedico ai miei genitori, che hanno fatto tanti sacrifici per potermi far arrivare qua"
27 Novembre 2026 - 15:31 | Comunicato
Trovare un Mvp nella gara vinta dalla Domotek contro Union Napoli è realmente cosa difficile. La sua partita, però, è stata emozionante e brillante. Parliamo con il giovane palleggiatore amaranto, alla prima esperienza in categoria che ha sopperito alla grande all’assenza di Davide Saitta. Si è preso la scena. L’orario inconsueto non ha fermato il talento … che, anzi, è riuscito a essere l’uomo in più in campo. Ecco le sue parole al termine della sfida.
Marco Favretto racconta la gara contro l’Union Napoli
«È stata una gara difficile sicuramente, però anche molto bella, molto emozionante di fronte al nostro pubblico. E comunque in una giornata di lavoro, diciamo, un orario non semplice: è riuscito comunque ad essere l’uomo in più in campo. Posso dire che è stata una grande partita, però tutto il merito, oltre che mio, va anche ai miei compagni, agli allenatori che giorno dopo giorno mi aiutano e mi danno sicurezza, insomma, anche in campo.»
Il confronto con Saitta, i quattro ace di Sen e la dedica
«Ci siamo confrontati, insomma, su come gestire la partita. Mi ha dato una grossa mano anche lui perché, insomma, essendo un giovane non ho molta esperienza in questo campionato. Però posso dire che è stato molto utile: gran parte del merito è anche a lui, ed è un onore insomma fare da secondo ad un giocatore così bravo ed importante. La dedico ai miei genitori, che hanno fatto tanti sacrifici per potermi far arrivare qua.»
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