Trovare un Mvp nella gara vinta dalla Domotek contro Union Napoli è realmente cosa difficile. La sua partita, però, è stata emozionante e brillante. Parliamo con il giovane palleggiatore amaranto, alla prima esperienza in categoria che ha sopperito alla grande all’assenza di Davide Saitta. Si è preso la scena. L’orario inconsueto non ha fermato il talento … che, anzi, è riuscito a essere l’uomo in più in campo. Ecco le sue parole al termine della sfida.

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«È stata una gara difficile sicuramente, però anche molto bella, molto emozionante di fronte al nostro pubblico. E comunque in una giornata di lavoro, diciamo, un orario non semplice: è riuscito comunque ad essere l’uomo in più in campo. Posso dire che è stata una grande partita, però tutto il merito, oltre che mio, va anche ai miei compagni, agli allenatori che giorno dopo giorno mi aiutano e mi danno sicurezza, insomma, anche in campo.»

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