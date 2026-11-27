L'opera rientra tra le 29 incompiute della città. Dopo lo stallo dei lavori, l'amministrazione Cannizzaro punta a completare l'impianto atteso da anni da cittadini e società sportive

Ci sono opere pubbliche il cui completamento non rappresenta soltanto un obiettivo amministrativo, ma una vera e propria necessità per il territorio. È il caso della palestra di San Giovannello, una delle 29 incompiute di Reggio Calabria, secondo il numero fornito dall’assessore comunale Antonino Caridi.

Una struttura attesa da anni, la cui apertura potrebbe contribuire a dare una risposta concreta alla fame di impianti sportivi che da troppo tempo caratterizza la città dello Stretto.

La palestra rientrava tra quelle opere che l’amministrazione dell’ex sindaco Giuseppe Falcomatà sembrava poter riuscire a consegnare nell’ultimo miglio della propria esperienza di governo. Nonostante lo sprint finale, proseguito durante la gestione del sindaco facente funzioni Mimmo Battaglia, il traguardo non è stato raggiunto.

E Adesso tocca all’amministrazione guidata da Francesco Cannizzaro mettere la parola fine a una vicenda che si trascina da troppo tempo.

Palestra di San Giovannello, imminente l’approvazione della perizia migliorativa

Secondo quanto raccolto da CityNow, si sarebbe ormai prossimi all’approvazione di una perizia di variante migliorativa. Dopo una fase di stallo nell’esecuzione dei lavori, la nuova amministrazione comunale ha infatti individuato alcuni interventi migliorativi che riguardano gli spazi interni della palestra.

Al momento sono in corso alcuni lavori che interessano i sottoservizi. Superata l’impasse burocratica e amministrativa legata alla variante e una volta arrivati gli arredi, l’obiettivo di Palazzo San Giorgio è quello di consegnare nel più breve tempo possibile la struttura alla cittadinanza.

Non c’è ancora, tuttavia, una data certa per l’apertura dell’impianto.

I lavori strutturali ultimati ad aprile

Lo scorso 24 aprile, come documentato da CityNow attraverso foto e video, erano stati ultimati i lavori strutturali della palestra.

Nel corso di un sopralluogo effettuato nel mese di marzo, l’allora sindaco facente funzioni Mimmo Battaglia aveva evidenziato le dimensioni e l’importanza dell’impianto, destinato a diventare uno dei più grandi della città dopo il PalaCalafiore.

Un’opera dal lungo e travagliato iter, il cui progetto definitivo ed esecutivo era stato approvato già nel giugno del 2017, con finanziamenti a valere sui fondi dei Patti per il Sud. Nel 2019 era stato pubblicato il bando per il completamento della struttura.

Ma a distanza di anni, nonostante i lenti progressi registrati, la palestra non è ancora fruibile.

Reggio e la fame di impianti sportivi

Il completamento della palestra di San Giovannello assume un peso specifico ancora maggiore alla luce delle condizioni in cui versa l’impiantistica sportiva cittadina.

Sono tante le società reggine costrette a fare i conti con la carenza di strutture, a condividere gli spazi disponibili e a organizzare le proprie attività tra mille difficoltà.

Negli anni scorsi, l’ex delegato comunale allo Sport Giovanni Latella aveva indicato la palestra di San Giovannello come possibile punto di riferimento per la ginnastica artistica e ritmica, discipline per le quali gli sportivi reggini erano costretti a spostarsi anche a Catanzaro in occasione dei campionati.

Adesso tocca all’amministrazione Cannizzaro sbloccare anche quest’opera lavorando contestualmente alla costruzione di una rete di impianti sportivi cittadini. In questo contesto, il recupero delle strutture incompiute rappresenta una delle priorità per ampliare l’offerta e consentire alle società di programmare il proprio futuro.

Per San Giovannello, inoltre, la palestra rappresenterebbe un importante luogo di aggregazione, soprattutto per le nuove generazioni.

Dalla fine dei lavori all’effettiva apertura

La sfida, adesso, è quella di accorciare il più possibile i tempi che separano il completamento dell’opera dalla sua effettiva apertura al pubblico.

Perché in una città che ha urgente bisogno di spazi dedicati allo sport, ogni mese di ritardo pesa sulle attività delle associazioni, delle società sportive e di centinaia di giovani.

Nel frattempo, a San Giovannello, i cittadini continuano ad attendere. Da anni.