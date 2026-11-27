Il piccolo borgo reggino pronto a vestirsi di magia. Nuovi allestimenti, angoli suggestivi e addobbi realizzati interamente a mano, tra riciclo, creatività e passione

Diciassette alberi di Natale già realizzati, nuovi angoli da scoprire, scorci romantici e migliaia di dettagli curati con pazienza. Borgo Croce si prepara a indossare nuovamente il suo abito più bello in vista delle festività natalizie, promettendo ai visitatori un allestimento diverso da quelli degli anni precedenti.

Nel piccolo borgo reggino fervono i preparativi per un Natale che punta a rinnovarsi, senza perdere quella dimensione autentica e artigianale che ne ha caratterizzato il percorso di rinascita.

Borgo Croce, un Natale tutto da scoprire

Nuove atmosfere, spazi ripensati e allestimenti ancora più curati. Il gruppo che da anni si prende cura del borgo ha lavorato per trasformare vicoli e casette, immaginando nuovi scorci da fotografare e condividere.

Sono già 17 gli alberi di Natale realizzati, distribuiti tra gli interni delle casette e gli spazi esterni. Un numero destinato a crescere, considerato che i lavori non sono ancora terminati.

“Un Natale più curato, più elegante, ancora più luminoso. Abbiamo ripensato tanti angoli, aggiunto dettagli, creato nuove atmosfere e immaginato scorci che non vediamo l’ora di mostrarvi”.

L’obiettivo è quello di regalare ai visitatori nuove emozioni, riportando a Borgo Croce lo stupore che aveva accompagnato le prime edizioni dell’iniziativa natalizia.

La magia di un Natale fatto a mano

Dietro le luci e le decorazioni c’è soprattutto il lavoro di chi, con dedizione e spirito di squadra, continua a investire tempo ed energie nella valorizzazione del borgo.

Il riciclo e il recupero dei materiali restano alla base degli allestimenti. Oggetti semplici che acquistano una seconda vita, addobbi costruiti a mano e decorazioni pensate per valorizzare ogni singolo angolo del paese.

“Il nostro è un Natale fatto a mano, di riciclo, di recupero, di cuore e di pazienza. Fatto di sudore, di tagli, di slogature, di mal di schiena e di raffreddori. Di mani sporche, stanchezza e soddisfazioni immense”.

Un impegno raccontato attraverso i social, dove emerge anche l’orgoglio per la crescita di un gruppo che, anno dopo anno, ha affinato le proprie capacità senza rinunciare allo spirito originario dell’iniziativa.

Tra luci, angoli romantici e scorci da fotografare

Borgo Croce si prepara così a diventare nuovamente una delle mete natalizie del territorio reggino. Un luogo dove passeggiare tra le luci, scoprire nuovi allestimenti e trascorrere qualche ora insieme alla famiglia e agli amici.

Particolare attenzione è stata riservata agli angoli più suggestivi e fotografabili, pensati per sorprendere anche chi ha già visitato il borgo negli anni passati.

“In ogni singolo angolo abbiamo messo un pezzo di noi. E forse è proprio questo che lo rende così bello: non abbiamo semplicemente addobbato un paese, abbiamo dato forma alla nostra idea di meraviglia”.

L’attesa sta per terminare. Borgo Croce è pronto a riaccogliere i visitatori e a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, nel segno del Natale, della creatività e della partecipazione.