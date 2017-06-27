Il Bergamotto è il frutto della salute, combatte stress e colesterolo

Antistress e alleato contro il colesterolo cattivo: il succo di bergamotto convince la ricerca e conquista il comparto alimentare e farmaceutico

Il Bergamotto è un ottimo anti stress – secondo quanto afferma l’ANSA – aiuta a liberare le vie respiratorie e combatte il colesterolo cattivo.

Le proprietà del bergamotto sono certamente tante. Si tratta infatti di un agrume che si sta facendo strada non solo nel comparto alimentare ma anche in quello farmaceutico, usato da almeno tre secoli nella preparazione dei profumi. Uno studio condotto dall’Università di Roma Tor Vergata, infatti, ha dimostrato che assumere succo di bergamotto genera ”un significativo aumento di colesterolo HDL (quello buono) e una diminuzione dell’LDL (quello cattivo)”; una conferma significativa da parte del mondo della ricerca, che ha certificato le proprietà benefiche del ”frutto della salute”.

Se l’olio essenziale si ricava dalla buccia del bergamotto, da qualche anno si è scoperto che è il succo del frutto ad avere proprietà naturali anticolesterolo. E’ iniziata così la commercializzazione del frutto fresco e del suo succo, così come si fa con limoni e mandarini.