Reggio, Bergarè 2024 al via: il programma completo

Bergarè è l’evento di animazione territoriale per la promozione e valorizzazione del Bergamotto, che la Camera di commercio di Reggio Calabria organizza dal 2022 e che andrà in scena da giovedì 3 ottobre a domenica 6 ottobre 2024 nello splendido palcoscenico del Castello Aragonese di Reggio Calabria, uno dei luoghi di interesse storico-culturale più simbolici e rappresentativi della città.



Questa terza edizione si snoda sul filone dei “Racconti di Bergamotto”, proseguendo nel percorso di conoscenza e divulgazione sulle straordinarie proprietà benefiche e sui molteplici utilizzi del “principe degli agrumi” intrapreso nelle precedenti edizioni; ma con un’attenzione particolare al Bergamotto di Reggio Calabria come volano di sviluppo territoriale e turistico e di innovazione.

Due le iniziative che saranno dedicate a questo tema: l’ Hackathon Berga-THON che si svolgerà presso la sede della Camera di commercio nella giornata di venerdì 4 ottobre e il workshop “Bergamotto di Reggio Calabria: tra identità locale e attrattività turistica”, in programma nella mattinata di domenica 6 ottobre.



Tre talk di confronto e di approfondimento sul Bergamotto di Reggio Calabria, tra potenzialità attuali e prospettive future, andranno in scena nella terrazza che domina l’ingresso del Castello Aragonese e che sabato 5 ottobre ospiterà l’anteprima nazionale dello spettacolo teatrale “Il giro d’Italia in 80 dolci”, raccontando ed esaltando con una narrazione originale, i dolci al bergamotto del territorio reggino.



Gli spazi interni del Castello ospiteranno “Bergamotto in mostra”, un allestimento dedicato al bergamotto e alla sua lavorazione, e varie iniziative di promozione dell’utilizzo del bergamotto nella pasticceria e nella cucina: “Bergarè in tavola”, con due eventi di degustazione su prenotazione a cura di chef reggini che si svolgeranno nelle serate di giovedì 3 e venerdì 4 ottobre e “La pasticceria incontra il Bergamotto”, in programma sabato 5 ottobre, con degustazioni di preparazioni dolciarie a base di bergamotto.



Negli spazi esterni al Castello andrà invece in scena il Villaggio di Bergarè, con stand espositivi dove le imprese reggine della filiera potranno promuovere i propri prodotti a base di bergamotto.

Novità di questa seconda edizione è il villaggio dedicato allo street food, con stand dove sarà possibile degustare preparazioni e bevande a base di bergamotto, compresi birra e cocktail.



Non mancheranno intrattenimento musicale e esibizioni dal vivo, che animeranno il Villaggio di Bergarè per le quattro giornate dell’evento.



Programma di giovedì 3 ottobre 2024



ore 16:30 “Cerimonia di apertura evento Bergarè”



ore 16:30-22:00 “Bergamotto in Mostra”

allestimento a cura della SSEA in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti



ore 16:30-24:00 “Il Villaggio di Bergarè”

mostra mercato con 25 imprese reggine della filiera, a cura delle Associazioni Coldiretti, CNA,

Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, Copagri



ore 16:30-24:00 “Bergarè street food”

le proposte di street food al bergamotto di 15 imprese reggine, a cura delle Associazioni CNA,

Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti



ore 16:30-17:10 Trampolieri itineranti



ore 17:30-19:00 Spettacolo di tango e giocoleria infuocata, magia e acrobatica aerea con la compagnia Giocolereggio



ore 18:00-22:00 “Bergarè in tavola”

degustazioni di preparazioni culinarie a base di bergamotto di 4 chef di ristoranti reggini: Antonio Battaglia (Chiringuito Altafiumara Resort), Filippo Cogliandro (L’A Gourmet L’Accademia), Daniele Lopez (Palma d’oro), Daniele Strangio (Dast Restaurant).

Corner per la degustazione dei vini reggini a cura di Consorzio Terre di Reggio Calabria e Consorzio di tutela e valorizzazione delle viti e del vino doc di Bivongi. Accesso su prenotazione



ore 19:00-20:00 “Bergarè – il Talk”

Racconti di bergamotto: la parola ai media. Conduce Marco Giovenco, giornalista e direttore di Itinerari e Luoghi. Intervengono: Pasquale Amato – storico, Filippo Arillotta – docente e scrittore, Vittorio Caminiti – Presidente Museo del Bergamotto. Partecipano i giornalisti Valentina Avogadro (Beautytudine), Claudia Cabrini (Mondo Padano), Emilio Dati (Mondo in tasca), Stefania Russo (Destinazione Benessere) e i travel influencer Simone Colombo, Sara Milletti, Fabio Petrucci.



ore 20:30-24:00 “Opening Dj set” con Antonio Venanzi & Filippo Lopresti



Programma di venerdì 4 ottobre 2024



ore 10:00-13:00 e 16:00-22:00 “Bergamotto in Mostra”

allestimento a cura della SSEA in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti



ore 10:00-13:00 e 16:00-24:00 “Il Villaggio di Bergarè”

mostra mercato con 25 imprese reggine della filiera, a cura delle Associazioni Coldiretti, CNA,

Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, Copagri



ore 14:30-17:00 Hackathon “Berga-THON”

concorso di idee rivolto a startupper, imprenditori, tecnici e creativi (presso la sede della Camera

di commercio di Reggio Calabria). Il progetto vincitore sarà annunciato nel corso del talk

“Racconti di Bergamotto: la parola agli innovatori”.



ore 16:30-17:20 Spettacolo di circo e teatro di strada con la compagnia Circo Ramingo.



17:30-18:20 Spettacolo di intrattenimento e giocoleria con i cani con il duo “Unnico e

Yaya”



ore 18:00-24:00 “Bergarè street food”

le proposte di street food al bergamotto di 15 imprese reggine, a cura delle Associazioni CNA,

Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti



ore 18:00-22:00 “Bergarè in tavola”

degustazioni di preparazioni culinarie a base di bergamotto di 4 chef di ristoranti reggini: Rocco

Bonanno e Martino Latella (Osteria Zero), Felice Cuzzola (Drogheria Culinaria), Annunziato Foti

(Seven Bistrot), Marco Maltese (Piro Bistrot). Corner per la degustazione dei vini reggini a cura di

Consorzio Terre di Reggio Calabria e Consorzio di tutela e valorizzazione delle viti e del vino doc

di Bivongi. Accesso su prenotazione.



ore 18:30 – 19:00 Spettacolo di “sand art” per bambini



ore 19:00-20:00 “Bergarè – il Talk”

Racconti di bergamotto: la parola agli innovatori. Conduce Marco Giovenco, giornalista e direttore di Itinerari e Luoghi. Intervengono: Giovanni Giordano – Presidente di Reggio Calabria Welcome Club di prodotto ed i rappresentanti delle 6 squadre concorrenti di Berga-THON. Nel corso del talk sarà annunciato il progetto vincitore.



ore 20:30-24:00 “Sandro portami al Bergarè” dj set Federica +Lag &friends

Programma di sabato 5 ottobre 2024



ore 10:00-13:00 e 16:00-22:00 “Bergamotto in Mostra”

allestimento a cura della SSEA in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti



ore 10:00-13:00 e 16:00-24:00 “Il Villaggio di Bergarè”

mostra mercato con 25 imprese reggine della filiera, a cura delle Associazioni Coldiretti, CNA,

Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, Copagri



ore 16:00-16:30 Spettacolo per bambini “Bolle di sapone” con Luisanna Vespa



ore 16:45-17:45 Spettacolo di teatro di figura “Il manifesto dei burattini” con Vittorio

Zanella della Compagnia “Teatrino dell’Es”



ore 18:00-19:00 Spettacolo di musica pop con violino elettrico “Violintento” con

l’artista Arianna Luci



ore 17:00-20:00 “La Pasticceria incontra il Bergamotto”

degustazione di preparazioni dolciarie a base di bergamotto di 6 pasticcerie reggine: MìDA Bar, Pasticceria Caratozzolo, Pasticceria Fragomeni, Pasticceria Scionti, Pastry Lab, Zuccarata

Laboratorio di pasticceria di Federica Cangiamila, a cura delle Associazioni CNA, Confartigianato,

Confcommercio, Confesercenti. Accesso su prenotazione



ore 18:00-24:00 “Bergarè street food”

le proposte di street food al bergamotto di 14 imprese reggine, a cura delle Associazioni CNA,

Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti



ore 20:00 Il giro d’Italia in 80 dolci – Anteprima nazionale

Il primo spettacolo teatrale sulla pasticceria italiana, ideato e realizzato da Tiziana Di Masi “La

Signora in Dolce”



ore 20:30-24:00 “Anema&Core” italian family festa dj set Antonio Venanzi



Programma di domenica 6 ottobre 2024



ore 9:30-13:00 Convegno “Bergamotto di Reggio Calabria: tra identità locale e attrattività turistica” in collaborazione con ISNART



ore 10:00-13:00 e 16:00-22:00 “Bergamotto in Mostra” allestimento a cura della SSEA in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti



ore 10:00-13:00 e 16:00-24:00 “Il Villaggio di Bergarè” mostra mercato con 25 imprese reggine della filiera, a cura delle Associazioni Coldiretti, CNA, Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, Copagri



ore 11:30-12:00 Spettacolo di funambolismo con Luisanna Vespa



ore 17:00 – 18:00 Spettacolo di circo e comicità “Il Circa Circo e Alexa” con l’artista Ivan

Peretto



ore 18:15-18:50 Concerto con bolle di sapone “Bubble concert” con l’artista Ivan Peretto



ore 18:00-24:00 “Bergarè street food”

le proposte di street food al bergamotto di 14 imprese reggine, a cura delle Associazioni CNA,

Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti



ore 19:00-20:00 “Bergarè – il Talk”

Racconti di bergamotto: la parola al territorio. Conduce Marco Giovenco, giornalista e direttore di

Itinerari e Luoghi. Intervengono: Antonino Tramontana – Presidente CCIAA RC e i rappresentanti

degli Enti e delle Associazioni che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento.



ore 20:30-24:00 “Closing Party” live band Augusto Favaloro & i Rubacuori + dj set Paul Ca