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Bermè Viola – Mens Sana Siena, da sabato la prevendita

I tagliandi per la gara di domenica 14 febbraio al PalaCalafiore in vendita sabato 13 e domenica 14: dove e quando acquistarli

12 Febbraio 2016 - 13:40 | di Federica Geria

Immagine della Bermè Viola Reggio Calabria per la gara al PalaCalafiore

Prenderà il via sabato mattina la prevendita dei biglietti per la gara tra la Bermè Viola Reggio Calabria e la Mens Sana Siena, in programma al PalaCalafiore domenica 14 febbraio alle ore 18. I tagliandi di ingresso potranno essere acquistati sabato 13 febbraio dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 20.00 presso la biglietteria del Centro sportivo Viola e domenica 14 presso il botteghino del PalaCalafiore dalle ore 16.30 alle 18.30.

Fonte: http://www.violareggiocalabria.it

Bermè Viola Reggio Calabria, prevendita dei biglietti per la gara con la Mens Sana Siena

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