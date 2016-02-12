Bermè Viola – Mens Sana Siena, da sabato la prevendita

I tagliandi per la gara di domenica 14 febbraio al PalaCalafiore in vendita sabato 13 e domenica 14: dove e quando acquistarli

Prenderà il via sabato mattina la prevendita dei biglietti per la gara tra la Bermè Viola Reggio Calabria e la Mens Sana Siena, in programma al PalaCalafiore domenica 14 febbraio alle ore 18. I tagliandi di ingresso potranno essere acquistati sabato 13 febbraio dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 20.00 presso la biglietteria del Centro sportivo Viola e domenica 14 presso il botteghino del PalaCalafiore dalle ore 16.30 alle 18.30.

Fonte: http://www.violareggiocalabria.it