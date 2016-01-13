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Bermè Viola – Paffoni Omegna: sabato al via la prevendita

Biglietti in vendita sabato 16 gennaio al Centro Sportivo Viola e domenica 17 al botteghino del PalaCalafiore per la seconda giornata di ritorno

13 Gennaio 2016 - 13:40 | di Federica Geria

Bermè Viola Reggio Calabria, prevendita per la gara con Paffoni Omegna

La seconda giornata del girone di ritorno in programma al PalaCalafiore domenica 17 gennaio (ore 18) vedrà impegnata la Bermè Viola Reggio Calabria contro Paffoni Omegna. I tagliandi di ingresso potranno essere acquistati sabato 16 gennaio dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 20.00 presso la biglietteria del Centro Sportivo Viola e domenica 17 gennaio (presso il botteghino del PalaCalafiore) dalle 16.30 alle 18.30.

Fonte: http://www.violareggiocalabria.it

Bermè Viola Reggio Calabria, prevendita per la gara con Paffoni Omegna

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