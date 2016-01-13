Bermè Viola – Paffoni Omegna: sabato al via la prevendita
Biglietti in vendita sabato 16 gennaio al Centro Sportivo Viola e domenica 17 al botteghino del PalaCalafiore per la seconda giornata di ritorno
13 Gennaio 2016 - 13:40 | di Federica Geria
La seconda giornata del girone di ritorno in programma al PalaCalafiore domenica 17 gennaio (ore 18) vedrà impegnata la Bermè Viola Reggio Calabria contro Paffoni Omegna. I tagliandi di ingresso potranno essere acquistati sabato 16 gennaio dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 20.00 presso la biglietteria del Centro Sportivo Viola e domenica 17 gennaio (presso il botteghino del PalaCalafiore) dalle 16.30 alle 18.30.
Fonte: http://www.violareggiocalabria.it
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