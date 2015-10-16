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Bermè Viola RC vs Givova Scafati. Lo spettacolo è assicurato

La biglietteria del Centro Sportivo Viola è stata presa d'assalto per il big match con Givova Scafati: gli orari di apertura e la vendita al botteghino del PalaCalafiore

16 Ottobre 2015 - 13:19 | di Federica Geria

Foto della Bermè Viola Reggio Calabria, prevendita della gara con Givova Scafati

Prosegue la prevendita dei tagliandi d’ingresso per il big match tra Bermè Viola Reggio Calabria vs Givova Scafati. La biglietteria del Centro Sportivo Viola, è stata letteralmente presa d’assalto dai tantissimi tifosi che non hanno voluto mancare ad una delle gare più interessanti della stagione. Oggi la Biglietteria del Centro Sportivo resterà aperta dalle 17 alle 20. Mentre Sabato sarà a disposizione dell’utenza dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20. Domenica invece, sarà possibile acquistare i tagliandi d’ingresso presso il botteghino del PalaCalafiore dalle 16.30 alle 18.30.

Fonte: violareggiocalabria.it

Immagine della Bermè Viola Reggio Calabria per il big match con Givova Scafati

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