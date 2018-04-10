Mercoledì 11 aprile alla Biblioteca De Nava il prof. Nicola Petrolino racconta con un video il mito della bellezza ideale nelle arti, nella letteratura e nel cinema

“La bellezza salverà il mondo?

” afferma il principe Miškin nell’Idiota di Dostoevskij.

Raramente una frase ha avuto tanta fortuna, di per se stessa, come questa. Aveva ragione il grande scrittore russo? La bellezza può salvare le nostre vite da una quotidianità distratta?

La bellezza può farci sentire vivi, davanti allo schermo di un televisore o di un computer e nella vita di ogni giorno?

Mercoledì 11 aprile 2018, alle ore 16:45, presso la Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuove l’incontro “La bellezza salverà il mondo?”.

Il relatore prof. Nicola Petrolino, esperto e critico di cinema, responsabile sezione cinema del CIS della Calabria, attraverso il vide racconto “Il mito della bellezza ideale nelle arti, nella letteratura e nel cinema” illustrerà attraverso il linguaggio multimediale della scultura, pittura, architettura, musica, letteratura e cinema come la bellezza salverà il mondo.

Alla bellezza è quindi affidato il potere di ricomporre in un’unità armonica il disordine fondamentale della realtà, rendendola capace, così, di rivelare un senso ultimo al di sopra del suo stesso caos.