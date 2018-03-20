Biblioteca Comunale, il CIS presenta l’incontro ‘dieta mediterranea’

Mercoledì 21 marzo 2018, alle ore 16:45, presso la Biblioteca comunale “P. De Nava” – Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuove la conversazione “La dieta mediterranea”.

Con il contributo di slides relazionerà il prof. Salvatore Chiricosta. La dieta Mediterranea è stata riconosciuta dall’Unesco, sin dal novembre 2010, patrimonio immateriale dell’Umanità. Tale dieta, ideata dal biologo e fisiologo statunitense, Ancel Kyes, durante il suo soggiorno in Italia, è caratterizzata da un modello nutrizionale basato sul consumo di cereali integrali, frutta, ortaggi, legumi, olio extra vergine di oliva ecc.

Salvatore Chiricosta, già Ordinario di Scienze Merceologiche del Dipartimento di Economia dell’Università di Messina, docente di Merceologia dei prodotti agroalimentari e salutistici Dipartimento di Farmacia, Scienze della salute e nutrizione dell’Università della Calabria è responsabile Scientifico di progetti di ricerca di Ateneo (PRA), ininterrottamente sin dal 2001, e componente di progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN).

È, inoltre, contitolare del brevetto di invenzione industriale riguardante un dispositivo per l’irrancidimento ossidativo accelerato degli oli vegetali, autore di 120 lavori scientifici pubblicati su Riviste ed Atti Congressuali Nazionali ed Internazionali. È coautore anche del volume “Le principali filiere agroalimentari” pubblicato dalla Casa Editrice: Print Colors, Messina (2017).