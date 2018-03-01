Biblioteca Comunale – il CIS presenta ‘Milano e le sue bellezze nascoste’
Venerdì 2 marzo alla Biblioteca De Nava la professoressa Francesca Paolino racconta il patrimonio artistico e architettonico di Milano per il ciclo Architettura e Arte del CIS
01 Marzo 2018 - 15:34 | di Eva Curatola
Venerdì 2 marzo 2018, alle ore 16:45, presso la Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, per il ciclo Architettura e Arte, organizza il secondo incontro “Milano e le sue bellezze nascoste”.
A parlarne sarà la prof. Francesca Paolino, già docente di Storia dell’Architettura dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, componente del Comitato Scientifico del Cis. Con il supporto di numerose slides la prof.ssa Paolino ci condurrà alla scoperta del patrimonio artistico e architettonico della città di Milano.
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