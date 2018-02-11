Lunedì 12 febbraio 2018, alle ore 16:45, presso la Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori, l’Istituto Superiore Europeo di studi politici e il Centro documentazione europea promuovono il seminario “Il fronte meridionale marittimo nella grande guerra”.

Dopo i saluti di Raffaele Cananzi, presidente dell’ISESP e Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria, seguiranno gli interventi di Giuseppe Verdirame, direttore dell’ISESP, e di Daniele Cananzi, responsabile accademico CDE dell’ISESP. Relazionerà Agazio Trombetta, storico, Deputato di Storia Patria per la Calabria, autore dell’omonimo volume Il fronte meridionale marittimo nella grande guerra”, Falzea Editore.

Il volume approfondisce le vicende storiche legate alla Grande Guerra nel territorio reggino e nel “Fronte Marittimo Meridionale d’Italia”, con l’ausilio di fonti archivistiche inedite, civili e militari. Dall’esame dei documenti emerge un singolare spaccato della vita reggina in quegli anni, che l’Autore descrive facendoci rivivere problemi, paure, ansie e attese di quei momenti tristi. La suggestione della narrazione storica e l’accurato corredo iconografico rendono la lettura interessante e avvincente.