Bionike day: la parafarmacia Pharma Four offre un’analisi gratuita al Lido Sunset di Palmi
Analisi strumentale gratuita di fototipo, idratazione e ritenzione idrica e buoni sconto del 20% al Bionike Day della parafarmacia Pharma Four al Lido Sunset
08 Luglio 2016 - 09:46 | di Redazione
L‘estate è la stagione ideale per prenderci cura della nostra pelle.
Complici le alte temperature, il sole, il mare, la nostra pelle d’estate richiede qualche cura in più. Il modo migliore per idratare e nutrire il nostro corpo, però, è conoscerlo.
Approfittate, allora, dell’ evento di bellezza, organizzato dalla Parafarmacia Pharma Four di Gioia Tauro domenica 10 luglio, presso il Lido Sunset beach Club (Tonnara di Palmi): il “Bionike day” sarà l’occasione giusta per conoscersi per migliorarsi.
La consulente Bionike offrirà gratuitamente un’analisi strumentale del fototipo e del grado di idratazione della pelle, per consigliare i prodotti adatti alla reidratazione.
Offrirà anche un’analisi strumentale per stabilire i livelli di ritenzione idrica, cellulite e disidratazione della pelle.
Durante la giornata verranno poi consegnati dei buoni sconto del 20% da spendere in parafarmacia, entro il 14/07/2016, su tutta la linea Bionike.
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