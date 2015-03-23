Il 25 aprile arriva nella città di Rende Bob Sinclar. Gli imprenditori rendesi che organizzano a loro spese l’evento internazionale hanno inteso coinvolgere l’amministrazione comunale richiedendo il patrocinio gratuito al fine di valorizzare la loro terra e il loro territorio. L’Amministrazione Manna da quando si è insediata ha inteso coinvolgere tutti gli attori e imprenditori che esprimono le loro capacità organizzative nella città di Rende. La produzione di Bob Sinclar ha inviato quelle che erano le condizioni per fare svolgere nella nostra città questo lo spettacolo internazionale. In particolar modo due sono state le richieste specifiche: la sicurezza delle strade e gli alberghi. L’Amministrazione Manna ha dato il patrocinio gratuito richiesto dagli imprenditori locali perché l’evento di Sinclar è una buona occasione di visibilità alla città di Rende. “La nostra intenzione – spiega l’assessore alla Cultura ed Eventi del Comune, Vittorio Toscano – è quella di far visitare a Bob Sinclar, prima della sua esibizione, le bellezze della città e del borgo antico. Tutto questo rientra nelle politiche di marketing territoriale fin qui portare avanti dal mio assessorato. Vorrei ricordare poi che per questa amministrazione tutti gli imprenditori sono uguali. Non c’è nessun tipo di preferenza. Stesso discorso vale per gli organizzatori di eventi. A tal proposito ricordo l’appuntamento molto importante. Il Comune di Rende e l’Assessorato al Commercio, Turismo, Politiche Agricole, Cultura, Spettacolo, Eventi, convocano tutte le accademie musicali, scuole di danza e associazioni di eventi e spettacolo, presso il Museo del Presente il giorno 3 Aprile 2015 ore 10,30. L’oggetto della convocazione è dare avvio a una collaborazione per lo sviluppo territoriale nell’ambito delle attività culturali ed artistiche”.
Bob Sinclar in Calabria
Il 25 aprile il dj francese a Rende: il Comune concede il patrocinio gratuito e punta sulla visibilità della città
23 Marzo 2015 - 14:32 | di Vincenzo Comi
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