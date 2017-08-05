Oltre 2000 persone per il dj set di Bob Sinclar, tra effetti speciali e sicurezza garantita da Vigili del Fuoco, Guardia Costiera e Polizia Municipale

Quella che fino a qualche tempo fa era solo una ‘leggenda’ oggi invece diventa realtà e può essere raccontata da chi l’ha vissuta e da chi ha ballato la sua musica.

Reggio Calabria, ha accolto il dj più famoso al mondo Bob Sinclar nella splendida location del lido Calajunco.

Un vero e proprio successo. Oltre 2000 persone per una serata a dir poco perfetta. Le aspettative erano tante e grazie alla sinergia tra Vigili del Fuoco, Guardia Costiera e Polizia Municipale si è riusciti a regalare ai tanti giovani reggini e non un evento indimenticabile.

Il dj set fino alle 4:30

Oltre 2 ore di dj set di Bob Sinclar fino alle 4:30 di mattina con pezzi nuovi e pezzi storici di sua produzione anticipati dai dj Enzo Romeo e dal vocalist Claudio Miccichè che proprio qualche giorno fa dichiarava ai nostri microfoni:

“Vogliamo dare a Reggio Calabria qualcosa che rimarrà nella storia, qualcosa che darà rilievo alla nostra terra. Facciamo in modo che se ne parli per sempre”.

Pubblico in delirio per un’ icona della musica mondiale, per uno dei dj più famosi nel panorama mondiale della musica”.

Tutti volevano una foto con Bob, tutti col cellulare in mano per immortalare un momento storico. Uno spettacolo sonoro ma anche visivo con tanti effetti speciali ledwall, Co2, fiamme e laser.

Gli organizzatori dell’evento

Bravi dunque gli organizzatori Claudio Miccichè del gruppo ‘Deep’ e i fratelli Gabriele e Domenico Surace, i promoter che insieme a Tiziano e Leonardo Crucitti hanno organizzato il concerto.

Bravi tutti gli addetti ai lavori per l’organizzazione perfetta. Infine bravi i reggini che hanno risposto presente ad un evento che rimarrà nella storia.

Chissà se dopo Bob Sinclar, così come anticipato dagli organizzatori, per la prossima estate, Reggio Calabria possa ospitare una altro dj di livello mondiale come David Guetta…

CityNow Vi racconterà presto l’evento attraverso foto e video!